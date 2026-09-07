Ο 33χρονος ηθοποιός κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε τις δύο 16χρονες, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη μαστροπεία.

Συνελήφθη από ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων μετά από ένταλμα ένας 33χρονος Έλληνας, που κατηγορείται ότι εξέδιδε δύο 16χρονες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε ερωτικές ταινίες.

Κατά την αστυνομία, ο άνδρας συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου, δυνάμει εντάλματος, κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Οι κατηγορίες εναντίον του συλληφθέντα

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για: 1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση, 2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες, 3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, 4) μαστροπεία κατά συρροή, 5) βία κατά υπαλλήλων και 6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο 33χρονος κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε τις δύο 16χρονες, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη μαστροπεία. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε site ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και 45 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.