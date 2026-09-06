Διατηρούνται οι θερμές αέριες μάζες πάνω από τη χώρα μας για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας.

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, ωστόσο τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αρχίζει σταδιακά να αλλάζει η εικόνα του καιρού.

Στους χάρτες που παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο του βίντεο αποτυπώνεται η διατήρηση των θερμών αέριων μαζών πάνω από τη χώρα μας για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, αλλά και η τάση για σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στη συνέχεια.

Τη Δευτέρα, ο καιρός αναμένεται γενικά καλός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ ιδιαίτερα υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες στα νότια και δυτικά. Σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη, οι μέγιστες τιμές φτάνουν τους 35 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 βαθμούς στη νότια Πελοπόννησο, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μπορεί τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τους 38 βαθμούς.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά ηπειρωτικά υπολογίζεται στους 31 βαθμούς την Τρίτη, στους 32 την Τετάρτη και στους 33 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μάλιστα, σε κλειστές πεδινές περιοχές και στα κέντρα μεγάλων πόλεων οι τιμές μπορεί να είναι κατά έναν έως δύο βαθμούς υψηλότερες.

Την ίδια ώρα, έως και την Τετάρτη τα φαινόμενα εμφανίζονται περιορισμένα. Από την Πέμπτη, όμως, οι χάρτες αρχίζουν να δείχνουν περισσότερες τοπικές βροχές, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, με την τάση για μεταβολή να γίνεται περισσότερο ενδιαφέρουσα προς το τέλος της εβδομάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι αλλάζει από το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου οι θερμές αέριες μάζες εξακολουθούν να καλύπτουν την Ελλάδα, ωστόσο βορειότερα και στην κεντρική Ευρώπη αρχίζει να διακρίνεται η παρουσία πιο δροσερού αέρα. Η αλλαγή αυτή γίνεται σταδιακά περισσότερο εμφανής τις επόμενες ημέρες.

Έτσι, από τους 33 βαθμούς της Πέμπτης και της Παρασκευής, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στα πεδινά υποχωρεί στους 32 βαθμούς το Σάββατο, στους 31 την Κυριακή και τη Δευτέρα και στους 30 την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προβλέπεται να πέσει στους 29 βαθμούς, πριν σημειώσει μικρή άνοδο στους 30 την Πέμπτη.

Παράλληλα, για το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου διαφαίνεται πιθανότητα πιο οργανωμένης μεταβολής, με βροχές κυρίως στα δυτικά. Πρόκειται, πάντως, για τάση που λόγω της χρονικής απόστασης χρειάζεται επιβεβαίωση από τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Επίσης, οι χάρτες για τις 16-17 Σεπτεμβρίου είναι χαρακτηριστικοί δείχνοντας πως αρκετά πιο δροσερές αέριες μάζες εξαπλώνονται στην κεντρική Ευρώπη και κατεβαίνουν προς τα Βαλκάνια. Η ζέστη, επομένως, δεν φεύγει άμεσα, παρότι μετά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αρχίζει η σταδιακή μετάβαση σε πιο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=adKptU4xN48}