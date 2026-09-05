Η καταβολή θα γίνει τον Νοέμβριο και αφορά, όλους τους άνω των 65 ετών εκτιμώντας οτι , 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν, από αυτόν τον Νοέμβριο την αύξηση.

Την αύξηση του επιδόματος Νοεμβρίου στα 400 απο 300 ευρώ που δίνεται ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απο το βήμα της ΔΕΘ. Πρόκειται για μια αύξηση που μεταφράζεται για τους συνταξιούχους σε μόλις 8 ευρώ τον μήνα, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών.

Η καταβολή θα γίνει τον Νοέμβριο και αφορά, όλους τους άνω των 65 ετών εκτιμώντας οτι, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν, από αυτόν τον Νοέμβριο την αύξηση.

Οι συνταξιούχοι δεν αντιμετωπίζουν τις αυξημένες υποχρεώσεις τους μία φορά τον χρόνο, αλλά κάθε μήνα. Οι λογαριασμοί, τα τρόφιμα, η θέρμανση και τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης δεν περιμένουν τον Νοέμβριο για να πληρωθούν.

Η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει έμφαση στην ετήσια καταβολή των 400 ευρώ. Από την πλευρά τους, όμως, οι συνταξιούχοι και οι εκπρόσωποί τους ζητούν να δουν ουσιαστική βελτίωση στο μηνιαίο εισόδημά τους και όχι μόνο μία ετήσια ενίσχυση.

Ιδιαίτερα για όσους ζουν αποκλειστικά από τη σύνταξή τους, το ποσό των 400 ευρώ μπορεί να αποτελέσει μία προσωρινή οικονομική ανάσα, δεν απαντά όμως από μόνο του στο πρόβλημα της ακρίβειας και της συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης.

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Τι ισχύει σήμερα

Το ισχύον θεσμοθετημένο ποσό με καταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 σήμερα ισχύει για τους συνταξιούχους, με βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να λαμβάνουν οριστική κύρια σύνταξη. Υπάρχουν επίσης εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Εξαίρεση υπάρχει για συντάξεις χηρείας, όπου το ηλικιακό όριο είναι τα 60 έτη, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι είναι επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων και ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και ορισμένες άλλες κατηγορίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Με τα σημερινά δεδομένα, αποκλείονται μεταξύ άλλων συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, όσοι ξεπερνούν τα εισοδηματικά όρια, καθώς και ορισμένοι συνταξιούχοι που λόγω προσωπικής διαφοράς, αναδρομικών ή εισοδήματος από εργασία υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια.

Υπολογίζεται ότι περίπου 473.700 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών μένουν εκτός μόνο λόγω του ηλικιακού κριτηρίου.