Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Το δικό του σχόλιο για την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ έστειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκεκριμένα, στάθηκε «στα νέα ψέματα του πρωθυπουργού», αλλά και την παρουσία 3.000 αστυνομικών.

Αναλυτικά:

Η ομιλία του πρωθυπουργού μπορεί κάλλιστα να αποτυπωθεί με μία ρήση του Φωκυλίδη:

«Ἀνὴρ δ’ ἄλλα κέκευθεν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ βάζει.»

«Ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει».

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Στο βάθος του μυαλού του ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα, αλλά σήμερα λέει άλλα: Ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα, στα λόγια βέβαια!

Υ.Γ. Και μόνο η παρουσία 3.000 αστυνομικών αποδεικνύει τον φόβο του για τα ψέματα που λέει, αλλά και το πόσο «λαοφιλής» είναι.