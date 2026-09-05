Τα παραδείγματα αποτυπώνουν το πραγματικό μέγεθος της ελάφρυνσης.

Μικρή ανάσα, αλλά δύσκολα ουσιαστική ελάφρυνση, αποτελεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2027.

Ο λόγος είναι απλός: η μείωση αφορά μόλις πέντε ποσοστιαίες μονάδες της προκαταβολής και όχι τον ίδιο τον φόρο εισοδήματος. Έτσι, για κάθε 1.000 ευρώ κύριου φόρου, ο επαγγελματίας καταβάλλει σήμερα προκαταβολή 550 ευρώ, ενώ με το νέο καθεστώς θα καταβάλλει 500 ευρώ. Η διαφορά στην τσέπη περιορίζεται δηλαδή στα 50 ευρώ.

Τα παραδείγματα αποτυπώνουν το πραγματικό μέγεθος της ελάφρυνσης. Σε κύριο φόρο 2.000 ευρώ, η προκαταβολή υποχωρεί από 1.100 σε 1.000 ευρώ, επομένως η διαφορά είναι μόλις 100 ευρώ. Σε φόρο 4.000 ευρώ, μειώνεται από 2.200 σε 2.000 ευρώ και το όφελος φτάνει τα 200 ευρώ. Σε φόρο 6.000 ευρώ, η προκαταβολή από 3.300 ευρώ περιορίζεται στα 3.000 ευρώ, αφήνοντας στον επαγγελματία 300 ευρώ περισσότερη ρευστότητα.

Ακόμη και σε αρκετά υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, τα ποσά παραμένουν σχετικά συγκρατημένα. Επαγγελματίας με κύριο φόρο 10.000 ευρώ θα δει την προκαταβολή να μειώνεται από 5.500 σε 5.000 ευρώ, δηλαδή κατά 500 ευρώ. Για να φτάσει η διαφορά τα 1.000 ευρώ, θα πρέπει ο κύριος φόρος να ανέρχεται στις 20.000 ευρώ, καθώς η προκαταβολή θα υποχωρήσει από 11.000 σε 10.000 ευρώ.

Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο το μέτρο μπορεί να χαρακτηριστεί ισχνό βοήθημα. Η προκαταβολή φόρου δεν αποτελεί πρόσθετο αυτοτελή φόρο που χάνεται οριστικά. Είναι ποσό που προκαταβάλλεται έναντι της φορολογικής υποχρέωσης της επόμενης χρήσης και στη συνέχεια συμψηφίζεται. Κατά συνέπεια, η μείωσή της προσφέρει πρωτίστως μεγαλύτερη ρευστότητα, όχι αντίστοιχη μόνιμη μείωση του συνολικού φόρου εισοδήματος.