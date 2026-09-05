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Οι επιβάτες αναμένουν νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη του ταξιδιού και την αποκατάσταση του προβλήματος.

Πρόβλημα παρουσιάστηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος», λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά.

Στο πλοίο διαπιστώθηκε βλάβη στον καταπέλτη επιβατών, ενώ επρόκειτο να αναχωρήσει από τον Πειραιά εκτελώντας προγραμματισμένο δρομολόγιο με προορισμούς τη Σέριφο και το Ηράκλειο.

Στο «Νήσος Ρόδος» βρίσκονταν συνολικά 424 επιβάτες, ενώ για το ίδιο δρομολόγιο είχαν φορτωθεί 106 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 39 φορτηγά οχήματα, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα.

Η βλάβη εντοπίστηκε πριν από την αναχώρηση του πλοίου ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της βλάβης ούτε για το εάν θα υπάρξει καθυστέρηση ή τροποποίηση του δρομολογίου.

Οι επιβάτες αναμένουν νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη του ταξιδιού και την αποκατάσταση του προβλήματος.