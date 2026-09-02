Διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εγκληματική οργάνωση «βλέπει» το Λιμενικό πίσω από επιχείρηση real-estate στη Ρόδο.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, μεγάλος αριθμός POS και τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε υποκατάστημα εταιρείας real estate στη Ρόδο, στο πλαίσιο έρευνας του Λιμενικού που ξεκίνησε από τον εντοπισμό μόλις 35 γραμμαρίων πιθανής κοκαΐνης στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η υπόθεση έχει πλέον λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς διερευνώνται σοβαρές ενδείξεις για διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και εγκληματική οργάνωση.

Η έρευνα άρχισε το πρωί της 27ης Αυγούστου, όταν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν 62χρονο ημεδαπό κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από τη Ρόδο.

Με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών λιμενικοί εντόπισαν τον 62χρονο να εισέρχεται στον χώρο των ασυνόδευτων αποσκευών και να παραλαμβάνει μία βαλίτσα.

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Κατά τον έλεγχο βρέθηκε συσκευασία με ουσία πιθανώς κοκαΐνη, μεικτού βάρους 35 γραμμαρίων, καθώς και 0,9 γραμμάρια πιθανώς κάνναβης.

Η έρευνα οδήγησε στη Ρόδο

Από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι Αρχές οδηγήθηκαν σε 45χρονο Αλβανό, ο οποίος, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, φέρεται ως ο αποστολέας της ποσότητας κοκαΐνης και διαπιστώθηκε ότι εργαζόταν σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ που εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate.

Ακολούθησε επιχείρηση στη Ρόδο από μικτό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του λιμενικού και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, με τη συνδρομή της ομάδας Κ9 Ν049 «ΣΕΙΡΗΝΑ» του Λιμεναρχείου Κω.

Οι έρευνες έφθασαν στο υποκατάστημα της εταιρείας και, μετά την ενημέρωση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Εκεί εντοπίστηκε, σύμφωνα με το Λιμενικό, χρηματικό ποσό 949.658,38 ευρώ, χωρίς να έχουν βρεθεί δικαιολογητικά έγγραφα για την κατοχή και αποθήκευση των συγκεκριμένων μετρητών.

Κατασχέθηκαν επίσης μεγάλος αριθμός συσκευών POS, κάρτες διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, κάρτες και συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και χειρόγραφες σημειώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τα ευρήματα, την αντιπαραβολή τους με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, τη σύνδεση του 45χρονου υπαλλήλου με την αποστολή των ναρκωτικών και έγγραφα, στα οποία φέρεται να αναφέρεται μεγάλος αριθμός προσώπων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις που διερευνώνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και εγκληματική οργάνωση.

Ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του κατασχέθηκαν επιπλέον 3.750 ευρώ. Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης.