Έβαλε στη θέση τους τα υπέρ και τα κατά της διαμονής του σε τροχόσπιτο.

Διαφορετικές ήταν οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα, καθώς πέρα από την επίσκεψή τους σε ελληνικό νησί, επέλεξαν να κάνουν ένα μοναδικό road trip στη Βόρεια Αμερική με τροχόσπιτο.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι με τις δύο κόρες τους, ταξίδεψαν στον Καναδά με ένα τροχόσπιτο, βλέποντας καθημερινά πολλά και διαφορετικά μέρη.

Ο Σάκης Τανιμανίδης ωστόσο, μέσω ανάρτησης που έκανε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη διαμονή σε αυτοκινούμενο, βάζοντας στη ζυγαριά τα υπέρ και τα κατά του ταξιδιού.

Στο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε είναι ότι πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία, που όμως έχει και σημαντικά μειονεκτήματα.

Όπως εξήγησε, η συμβίωση μίας τετραμελούς οικογένειας μέσα σε λίγα τετραγωνικά είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ενώ οι ανάγκες των παιδιών μέσα στο βράδυ μπορούν να δυσκολέψουν περισσότερο την κατάσταση.

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Παράλληλα, τόνισε ότι για τη διανυκτέρευση, οι θέσεις στάθμευσης του τροχόσπιτου είναι συγκεκριμένες και συχνά περιορισμένες, και πολλές φορές σε λιγότερο όμορφες περιοχές.

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Στα θετικά της εμπειρίας του ωστόσο, επισήμανε τις μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να αποκομίσει κανείς, ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχει η ευκαιρία για διαμονή μέσα στη φύση.

Αν και η συνολική εικόνα του ταξιδιού φαντάζει ιδανική, ο Σάκης Τανιμανίδης τη βαθμολόγησε με 4 στα 10, λόγω της περιορισμένης άνεσης.

Τέλος, εξήγησε ότι δεν πρόκειται για οικονομικές διακοπές, αντίθετα, όλες οι προϋποθέσεις για ένα ταξίδι με τροχόσπιτο μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό κόστος.