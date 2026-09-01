Η τρυφερή ανάρτηση για τα 8 χρόνια από την ημέρα του γάμου τους.

Μία ημέρα γεμάτη συγκίνηση, νοσταλγία και αγάπη φαίνεται να είναι η σημερινή για τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα, καθώς γιορτάζουν την επέτειο του γάμου τους.

Σαν σήμερα, πριν από οκτώ χρόνια, το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Σίφνο και λίγο αργότερα απέκτησε τις δίδυμες κόρες τους με τις οποίες επιλέγουν να δημιουργούν καθημερινά ξεχωριστές αναμνήσεις.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, ο Σάκης Τανιμανίδης, προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

Μέσω αυτής, ο παρουσιαστής θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του για την σύζυγό του, σημειώνοντας ότι η απόφαση να την παντρευτεί ήταν ένα ρίσκο που δεν χρειάστηκε να σκεφτεί για δεύτερη φορά.

Ως φωτογραφία της δημοσίευσής του, επέλεξε να χρησιμοποιήσει ένα στιγμιότυπο της Χριστίνας Μπόμπα ντυμένη νύφη, ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε ένα λιτό, αλλά άκρως συγκινητικό μήνυμα:

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«Έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου. Αυτό, 8 χρόνια πριν, ήταν το μόνο που δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Για πάντα μαζί».

{https://www.instagram.com/p/DcwGwgTMzXr/?hl=el}

Με τη σειρά της, η Χριστίνα Μπόμπα, σχολίασε: «Είσαι όλος μου ο κόσμος!».