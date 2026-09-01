«Σ' αγαπάω πιο πολύ από ποτέ πλάσμα μου…», έγραψε ο Ηλίας Βρεττός. Οι φωτογραφίες από τον γάμο τους.

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Ηλία Βρεττό και την σύζυγό του, Αναστασία, καθώς συμπληρώνουν τέσσερα χρόνια γάμου., με τον τραγουδιστή να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ηλίας Βρεττός με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Μέσω αυτής, θέλησε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα που στάθηκε γαμπρός στο πλευρό της συζύγου του, ενώ παράλληλα, εξέφρασε δημόσια μερικά από τα συναισθήματά του.

Το πρωί της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, ο ερμηνευτής, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και στο συνοδευτικό κείμενο εξέφρασε την αγάπη του για εκείνη, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«4 χρόνια πιο κοντά στο άπειρο! 4 χρόνια-4 φωτογραφίες. Σ´ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ πλάσμα μου… Χρόνια μας πολλά».

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Ο Ηλίας Βρεττός, παντρεύτηκε την αγαπημένη του σύζυγο την 1η Σεπτεμβρίου 2022, με την τελετή να πραγματοποιείται στην Κύμη, τον τόπο καταγωγής του γνωστούς ερμηνευτή.