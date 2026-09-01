Μόνιμοι… κάτοικοι του ψηλότερου σκαλιού του βάθρου οι Έλληνες κωπηλάτες στους Μεσογειακούς αγώνες.

Οι Έλληνες κωπηλάτες μετέτρεψαν σε αποκλειστικά γαλανόλευκη υπόθεση τα χρυσά μετάλλια στους Μεσογειακούς αγώνες, αφού βρέθηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στους έξι τελικούς που διεξήχθησαν την Τρίτη στον Τάραντα.

Η Ζωή Φίτσιου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, η Ευαγγελία Αναστασιάδου και ο Στέφανος Ντούσκος πήραν από δύο χρυσά μετάλλια, αφού θριάμβευσαν τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και όταν συνδύασαν τις δυνάμεις τους.

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής- που αναδείχθηκε και πρωταθλητής Ευρώπης φέτος- δεν δυσκολεύτηκε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο των Μεσογειακών αγώνων στο σκιφ ελαφρών βαρών. Τερμάτισε σε 7:25.09, μπροστά από τον Τούρκο Αχμέτ Αλί Καμπανταγί (7:27.43) και τον Ιταλό Λούκα Μποργκόνοβο (7:29.40).

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Στο ίδιο αγώνισμα στις γυναίκες, η Ζωή Φίτσιου πανηγύρισε τη νίκη με 8:11.67, καθώς άφησε πίσω της την Αλγερινή Νιχέντ Μπεντσαντλί (8:26.89) και την Πορτογαλίδα Ινές Λέιτε δε Ολιβέιρα (8:31.03).

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Όταν ο Γκαϊδατζής και η Φίτσιου ένωσαν τις δυνάμεις τους, στο μικτό διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, σιγουρεύτηκαν ότι θα ακουστεί ξανά ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Κατέκτησαν την πρωτιά με 7:04.14, ενώ το ιταλικό πλήρωμα πήρε το ασημένιο (7:08.67) και το δίδυμο από την Τυνησία κατέκτησε το χάλκινο (7:10.25).

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Το ίδιο «μονοπάτι» προς το ψηλότερο σκαλί του βάθρου ακολούθησαν και ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδου.

Στο σκιφ γυναικών, η Αναστασιάδου τερμάτισε σε 7:52.30, για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο μπροστά από Σέρβα Γιοβάνα Άρσιτς (8:03.87) και τη Σλοβένα Νίνα Κόστανσεκ (8:07.42).

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Στο ίδιο αγώνισμα στους άνδρες, ο Ντούσκος ήταν άνετα πρώτος με 7:14.17, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Πίσω του άφησε τον Τούρκο Ενβέρ Έρμαν (7:18.87)

και τον Ισπανό Μικέλ Μαρδάρας Πέτερς (7:19.48).

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Το ελληνικό δίδυμο Αναστασιάδου- Ντούσκος κατέκτησαν το χρυσό και στο μικτό διπλό σκιφ, αφού τερμάτισαν σε 6:55.98, μπροστά από τους Κροάτες (7:03.32) και τους Ιταλούς (7:08.14)

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