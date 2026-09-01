Οι Έλληνες κωπηλάτες μετέτρεψαν σε αποκλειστικά γαλανόλευκη υπόθεση τα χρυσά μετάλλια στους Μεσογειακούς αγώνες, αφού βρέθηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στους έξι τελικούς που διεξήχθησαν την Τρίτη στον Τάραντα.
Η Ζωή Φίτσιου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, η Ευαγγελία Αναστασιάδου και ο Στέφανος Ντούσκος πήραν από δύο χρυσά μετάλλια, αφού θριάμβευσαν τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και όταν συνδύασαν τις δυνάμεις τους.
Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής- που αναδείχθηκε και πρωταθλητής Ευρώπης φέτος- δεν δυσκολεύτηκε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο των Μεσογειακών αγώνων στο σκιφ ελαφρών βαρών. Τερμάτισε σε 7:25.09, μπροστά από τον Τούρκο Αχμέτ Αλί Καμπανταγί (7:27.43) και τον Ιταλό Λούκα Μποργκόνοβο (7:29.40).
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Στο ίδιο αγώνισμα στις γυναίκες, η Ζωή Φίτσιου πανηγύρισε τη νίκη με 8:11.67, καθώς άφησε πίσω της την Αλγερινή Νιχέντ Μπεντσαντλί (8:26.89) και την Πορτογαλίδα Ινές Λέιτε δε Ολιβέιρα (8:31.03).
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Όταν ο Γκαϊδατζής και η Φίτσιου ένωσαν τις δυνάμεις τους, στο μικτό διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, σιγουρεύτηκαν ότι θα ακουστεί ξανά ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Κατέκτησαν την πρωτιά με 7:04.14, ενώ το ιταλικό πλήρωμα πήρε το ασημένιο (7:08.67) και το δίδυμο από την Τυνησία κατέκτησε το χάλκινο (7:10.25).
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Το ίδιο «μονοπάτι» προς το ψηλότερο σκαλί του βάθρου ακολούθησαν και ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδου.
Στο σκιφ γυναικών, η Αναστασιάδου τερμάτισε σε 7:52.30, για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο μπροστά από Σέρβα Γιοβάνα Άρσιτς (8:03.87) και τη Σλοβένα Νίνα Κόστανσεκ (8:07.42).
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Στο ίδιο αγώνισμα στους άνδρες, ο Ντούσκος ήταν άνετα πρώτος με 7:14.17, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Πίσω του άφησε τον Τούρκο Ενβέρ Έρμαν (7:18.87)
και τον Ισπανό Μικέλ Μαρδάρας Πέτερς (7:19.48).
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Το ελληνικό δίδυμο Αναστασιάδου- Ντούσκος κατέκτησαν το χρυσό και στο μικτό διπλό σκιφ, αφού τερμάτισαν σε 6:55.98, μπροστά από τους Κροάτες (7:03.32) και τους Ιταλούς (7:08.14)
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