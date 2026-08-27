Τα πρώτα μετάλλια της Ελλάδας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κωπηλασίας.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ενώ οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο, ανοίγοντας… λογαριασμό για την ελληνική ομάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Μετά τον ευρωπαϊκό τίτλο, στο Βαρέζε στις 2 Αυγούστου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκιφ ελαφρών βαρών, τερματίζοντας σε 6:47.77. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού- με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών- άφησε πίσω του τον Ουρουγουανό Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα (6:51.50) και τον Μεξικανό Αλέξις Λόπες-Γκαρσία (6:52.06).

Η κούρσα του Γκαϊδατζή για το χρυσό μετάλλιο

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Η απονομή του χρυσού μεταλλίου

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Γκαϊδατζής: Ο συνδυασμός με την Ιατρική με χαλαρώνει

«Ό,τι είπαμε το κάναμε, είμαι πολύ χαρούμενος. Από το να το λες μέχρι να το κάνεις απέχει πολύ, αλλά ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, το ήθελα πάρα πολύ, ένιωθα καλά σωματικά και ψυχολογικά και μπόρεσα να το βγάλω στον αγώνα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Πέτρος Γκαϊδατζής μετά τον τελικό.

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Ο 26χρονος συνδυάζει τον πρωταθλητισμό με τις σπουδές του στην Ιατρική και αυτό φαίνεται πως τον χαλαρώνει, όπως είπε. «Ήμουν πιο χαλαρός, δεν είχα άγχος. Η προπόνηση βέβαια ποτέ δεν σταματάει. Ίσως το να τα συνδυάζω με χαλαρώνει, οπότε θα συνεχίσω με αυτούς τους ρυθμούς, ώστε να μπορέσουμε του χρόνου να πάρουμε την πρόκριση (για τους Ολυμπιακούς αγώνες) που είναι ο μεγάλος στόχος», συμπλήρωσε.

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Λιόλιου και Μουρατίδου «ασημένιες» παγκόσμιες πρωταθλήτριες

Λίγη ώρα πριν από το χρυσό του Πέτρου Γκαϊδατζή, οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου έκαναν την αρχή για τα ελληνικά μετάλλια σε αυτό το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Το νεότερο πλήρωμα από τα έξι του τελικού στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση με 7:12.05, πίσω από τις Μεξικανές Αϊλίν Μαράια Ιμπάρα Μαδουένα και Μελίσα Μαρκές (7:10.02) και μπροστά από τις Καντίτζα Κρίμι και Σέλμα Νταουάντι από την Τυνησία (7:14.90).

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«Δικαιώθηκαν οι κόποι μας»

«Οι κόποι μας δικαιώθηκαν. Ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία, με μεγαλύτερους αθλητές, σε πιο δύσκολες συνθήκες και είμαστε πολύ ευχαριστημένες από το αποτέλεσμα», δήλωσε η Λίλα Μουρατίδου μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

«Ήταν πολύ ωραίος αγώνας, τον ευχαριστηθήκαμε. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά», σημείωσε από την πλευρά της η Γαβριέλα Λιόλιου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

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Παγκόσμιο κωπηλασίας: Η απονομή του ασημένιου στις Λιόλιου/ Μουρατίδου

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