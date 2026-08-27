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Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η φορολοταρία.

Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2026. Η μηνιαία κλήρωση της μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Τα ποσά της φορολοταρίας

Κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

- 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ

- 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ

- 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ

- 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

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