«Θυμήθηκα πόσο όμορφη είναι η ζωή και πόσο καθόλου αυτονόητα είναι αυτά που έχουμε», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στην ανάρτησή της.

Ακόμη μία ημέρα του καλοκαιριού φαίνεται πως απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα, κάνοντας μία διαφορετική, από τις συνηθισμένες της, εξορμήσεις στη θάλασσα.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός, οργάνωσε μία διαφορετική εκδρομή και φορώντας το μαγιό της ανέβηκε σε φουσκωτή βάρκα για να «οργώσει» τις θάλασσες.

Η ίδια, φαίνεται να διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς αυτό το καλοκαίρι το «σημάδεψαν» σημαντικά γεγονότα για εκείνη.

Αυτό άλλωστε, φαίνεται και μέσα από τις αναρτήσεις που επιλέγει να κάνει αλλά και με τον τρόπο που επικοινωνεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, η Δανάη Μπάρκα ποζάρει πάνω στο φουσκωτό χαμογελώντας, ενώ στη λεζάντα της επέλεξε να προσθέσει μερικές από τις σκέψεις της.

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Συγκεκριμένα, θέλησε να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα, μιλώντας για τη ζωή και το πόσο σημαντικό είναι να απολαμβάνει κανείς κάθε του στιγμή:

«Κάπου ανάμεσα στο μπλε και στο πράσινο, θυμήθηκα πόσο όμορφη είναι η ζωή και πόσο καθόλου αυτονόητα είναι αυτά που έχουμε.Να απολαμβάνεται την κάθε στιγμή και να χαιρόμαστε με ό,τι κι αν έχουμε».

{https://www.instagram.com/p/Dci-S0ADJhX/?hl=el&img_index=1}

Η προηγούμενη ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Μία ημέρα νωρίτερα, η Δανάη Μπάρκα επέλεξε να δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες από τις εξορμήσεις της στη θάλασσα, ενώ μέσω της λεζάντας της μίλησε εν συντομία για τη ζωή της και το φετινό της καλοκαίρι.

{https://www.instagram.com/p/DcePAIPDG56/?hl=el&img_index=1}