Ένα ταξίδι ζωής πραγματοποίησαν η Νάντια Μπουλέ και η Μαρία Κωνσταντάκη.

Ένα διαφορετικό ταξίδι πραγματοποίησαν αυτό το καλοκαίρι η Νάντια Μπουλέ και η Μαρία Κωνσταντάκη, κάνοντας ένα εντυπωσιακό road trip και περνώντας από τρεις χώρες μέσα σε έξι ημέρες.

Οι δύο γυναίκες, ξεκίνησαν από την Ιταλία, συνέχισαν στην Αυστρία και κατέληξαν στη Γερμανία, έχοντας ως στόχο να ανακαλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά της, η Νάντια Μπουλέ, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μοιραζόταν με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και στιγμιότυπα από τις διαδρομές και τις στάσεις τους, χαρίζοντάς τους μία μικρή γεύση από την ξεχωριστή εμπειρία τους.

{https://www.instagram.com/p/DcdJIsijPpP/?hl=el&img_index=1}

Η πρώτη ανάρτηση που έκανε ήταν από την Ιταλία, πριν από περίπου μία εβδομάδα, ενώ σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, δημοσίευσε περιεχόμενο από το τέλος του ταξιδιού τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DcT2xbBDDjj/?hl=el&img_index=1}

Στο υλικό που μοιράστηκε, οι δύο γυναίκες ποζάρουν σε όμορφα τοπία, απολαμβάνουν τις βόλτες τους και καταγράφουν εντυπωσιακές εικόνες από κάθε προορισμό.

{https://www.instagram.com/p/DcVT185DDez/?hl=el&img_index=1}

Η Νάντια Μπουλέ, θέλοντας να κάνει έναν σύντομο απολογισμό από τις ταξιδιωτικές εμπειρίες της, συνόδευσε την τελευταία της ανάρτηση με ένα σύντομο κείμενο στο οποίο αναφέρει:

«6 ημέρες, 3 χώρες.

Γέμισαν τα μάτια μας εικόνες με καταπράσινα βουνά, πανέμορφες λίμνες και γραφικά μεσαιωνικά χωριά!

Στα επόμενα, με ευγνωμοσύνη».

{https://www.instagram.com/p/Dcinex1DLWo/?hl=el&img_index=1}