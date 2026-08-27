Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία αποτίμισης της καταστροφής.

Πάνω από 1.300 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Θιβέτ και το Νεπάλ το πρωί της Τετάρτης (26/08), με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 359.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται 700 τουρίστες, ενώ τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης επιχειρούν πυρετωδώς για τον εντοπισμό τους αλλά και την ανάσυρση των σορών. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς σε αρκετές περιοχές έχουν «πέσει» οι τηλεπικοινωνίες και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Νέος κίνδυνος από κατολισθήσεις και υπερχείλιση λίμνης

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει μια νέα λίμνη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες κατολισθήσεις, λασπορροές και ξαφνικές πλημμύρες.

Οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν ότι αναμένονται ακόμη τρεις ημέρες βροχοπτώσεων. Τα χώματα και τα πετρώματα που έχουν καταρρεύσει σε διάφορα σημεία λειτουργούν ως ασταθή φυσικά φράγματα, δημιουργώντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.

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{https://x.com/Chandra13101734/status/2092983819905216909}

Παρόμοια προειδοποίηση έχει εκδοθεί και στο Νεπάλ, όπου η στάθμη του νερού σε μια νέα λίμνη που σχηματίστηκε μετά τις κατολισθήσεις συνεχίζει να ανεβαίνει.

Οι αρχές κάλεσαν κατοίκους και μέλη των σωστικών συνεργείων που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι να παραμείνουν σε επιφυλακή και να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία, λόγω του ενδεχομένου υπερχείλισης της λίμνης.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), το φαινόμενο συνδέεται με κατάρρευση παγετώνα και κατολίσθηση. Η κατάρρευση παγετώνα συμβαίνει όταν ένα μεγάλο τμήμα πάγου αποκολλάται από έναν παγετώνα και καταρρέει σε χαμηλότερο σημείο.

{https://x.com/hammed_rasaq1/status/2092982027268059202}

Εικόνες από τις πληγείσες περιοχές καταγράφουν τεράστιες ποσότητες νερού και λάσπης να κατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα από τις ορεινές περιοχές, παρασύροντας σπίτια, καταστρέφοντας γέφυρες και απομονώνοντας ολόκληρους οικισμούς.

Ολόκληρα χωριά έχουν καταστραφεί

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι ολόκληρα χωριά έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, ενώ η πρόσβαση σε πολλές περιοχές είναι πλέον αδύνατη εξαιτίας κατεστραμμένων δρόμων και γεφυρών.

Η πραγματική έκταση της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως, καθώς οι ομάδες διάσωσης δυσκολεύονται να προσεγγίσουν αρκετές από τις πληγείσες κοινότητες.

558 αγνοούμενοι στο Θιβέτ

Στην Κίνα, ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός CCTV μετέδωσε ότι 558 άνθρωποι αγνοούνται στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ.

Από αυτούς, οι 260 είναι ξένοι υπήκοοι.

{https://x.com/thebhutanese/status/2092785725204996552}

Οι κινεζικές αρχές ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών στη χώρα παραμένει στους τρεις, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Η κατάσταση στο Νεπάλ παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις αρχές να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέου κύματος πλημμυρών, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.