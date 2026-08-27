Την ώρα που οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1300, η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο κατολισθήσεων, λασποροών και ξαφνικών πλημμυρών, καθώς επίκεινται τρεις ημέρες βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), η κατάρρευση ενός παγετώνα - που συμβαίνει όταν μεγάλο τμήμα πάγου αποκόπτεται παγετώνα και πέφτει σε πλαγιά - βρισκόταν πίσω από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα.

Η κατάρρευση του παγετώνα την Τετάρτη ήταν τόσο ισχυρή που αρχικά καταγράφηκε από το USGS ως σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ.

«Πρόσθετη ανάλυση από κοντινούς σεισμολογικούς σταθμούς, σεισμικά κύματα μεγάλης περιόδου και δορυφορικές εικόνες οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το σεισμικό γεγονός ήταν τελικά κατάρρευση παγετώνα και ροή συντριμμιών, και ότι δεν είχε σημειωθεί σεισμός», ανέφερε το USGS σε μεταγενέστερη ενημέρωση, προσθέτοντας ότι η κατάρρευση προκάλεσε «καταστροφικές επιπτώσεις χαμηλότερα στη ροή».

«Οι παγετώνες του Νεπάλ υποχωρούν με ρυθμό έως και 15 μέτρα ετησίως, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής (WWF). Αυτές οι αλλαγές αποσταθεροποιούν τις ορεινές πλαγιές και δημιουργούν ασταθή υδάτινα σώματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε φονικές πλημμύρες».

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Δρ Simon Cook, ειδικός στους παγετώνες από το Πανεπιστήμιο του Dundee, δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα του εντόπισε πως το χαμηλότερο τμήμα ενός παγετώνα στο Νεπάλ, κοντά στην κορυφή Langtang Lirung - η οποία βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά της περιοχής των πλημμυρών - είχε καταρρεύσει. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο παγετώνας κατέρρευσε με βορειοδυτική κατεύθυνση και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού.

Ανάλυση από το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών (ICIMOD), έναν διακυβερνητικό επιστημονικό οργανισμό, διαπίστωσε ότι ενδέχεται να υπήρξε «χιονοστιβάδα πάγου και βράχων προερχόμενη από περιοχή μεγάλου υψομέτρου». Αυτό προκάλεσε την είσοδο «μεγάλου όγκου πάγου και βραχωδών συντριμμιών» στον Lende Khola, παραπόταμο του ποταμού Bhote Koshi, γεγονός που με τη σειρά του δημιούργησε μια αιφνίδια υπερχείλιση στον ποταμό, μεταφέροντας νερό, ιζήματα και μεγάλους βράχους προς τα κάτω.

Το κέντρο διαπίστωσε ότι η στάθμη του νερού στους ποταμούς χαμηλότερα αυξήθηκε κατά επτά έως εννέα μέτρα μέσα σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών, ενώ αρκετοί σταθμοί παρακολούθησης των υδάτων παρασύρθηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

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Η περιοχή περιβάλλεται από απότομα βουνά, και τα βίντεο της πλημμύρας δείχνουν συντρίμμια και νερό να διοχετεύονται στον ποταμό με ραγδαίο ρυθμό.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια για το λιώσιμο των πάγων

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα την Τετάρτη. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και χρόνια για το λιώσιμο των πάγων και του μόνιμα παγωμένου εδάφους (permafrost) στα Ιμαλάια λόγω των αυξανόμενων θερμοκρασιών και της κλιματικής αλλαγής.

Μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε από το ICIMOD νωρίτερα φέτος διαπίστωσε ότι οι παγετώνες της περιοχής Ινδοκούς-Ιμαλαΐων χάνουν πλέον πάγο με διπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με το 2000. Αυτό, με τη σειρά του, επιδεινώνει κινδύνους όπως οι πλημμύρες.

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Το 2021, ένα μεγάλο τμήμα παγετώνα των Ιμαλαΐων κατέρρευσε στην κοιλάδα Chamoli στη βόρεια Ινδία, στέλνοντας έναν καταρράκτη συντριμμιών και νερού προς τα κάτω, που σκότωσε 200 ανθρώπους. Οι επιστήμονες εκτίμησαν αργότερα ότι η ισχύς της πρόσκρουσης από την κατάρρευση ήταν ισοδύναμη με 15 ατομικές βόμβες.

Ο Δρ Cook επεσήμανε ότι έχουν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από καταρρεύσεις παγετώνων στην Ινδία, την Ελβετία και την Ιταλία τα τελευταία χρόνια.

Το 2021, ένα μεγάλο τμήμα παγετώνα των Ιμαλαΐων κατέρρευσε στην κοιλάδα Chamoli στη βόρεια Ινδία, στέλνοντας έναν καταρράκτη συντριμμιών και νερού προς τα κάτω, που σκότωσε 200 ανθρώπους. Οι επιστήμονες εκτίμησαν αργότερα ότι η ισχύς της πρόσκρουσης από την κατάρρευση ήταν ισοδύναμη με 15 ατομικές βόμβες.

Ο Mohd Farooq Azam, ειδικός στο ICIMOD, δήλωσε ότι η αυξανόμενη συχνότητα των κινδύνων στη κρυόσφαιρα - δηλαδή στα παγωμένα μέρη της Γης - «γίνεται πιο ορατή από ποτέ». Ο ρυθμός της αλλαγής είναι τόσο ραγδαίος που οι τρέχουσες προσπάθειες δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις».

Αν και είναι δύσκολο να ειπωθεί εάν οποιοδήποτε μεμονωμένο γεγονός προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, «όταν κοιτάζει κανείς το μοτίβο αυτών των γεγονών, σκέφτεται πράγματι ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο», δήλωσε ο Δρ Cook.

«Η λογική είναι ότι με έναν θερμαινόμενο πλανήτη, θα βλέπετε συρρίκνωση των παγετώνων και μεγάλο λιώσιμο του χιονιού. Το permafrost [παγωμένο έδαφος αιώνων] που συγκρατεί εν μέρει ορισμένες πλαγιές βουνών θερμαίνεται, ξεπαγώνει και καταρρέει».

«Έτσι, θα έχουμε περισσότερες κατολισθήσεις, περισσότερο νερό από το λιώσιμο παγετώνων, πιο συχνές υπερχειλίσεις λιμνών και καταρρεύσεις παγετώνων, καθώς η υπερθέρμανση του κλίματος τελικά αποσταθεροποιεί αυτά τα περιβάλλοντα σε μεγάλο υψόμετρο».