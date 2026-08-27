Περίπου το 60% των δικαιούχων έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη ρύθμιση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η ένταξή τους.

Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από δανειολήπτες με οφειλές σε ελβετικό φράγκο που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν εξετάζεται νέα παράταση, γεγονός που καθιστά τον Σεπτέμβριο τον τελευταίο μήνα για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες που εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους και δεν εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών μηνών, ακόμη και εάν το δάνειό τους έχει ρυθμιστεί κατά το παρελθόν. Συνολικά πρόκειται για 20.625 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία παραμένουν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και κατά κανόνα εξυπηρετούνται.

Περίπου το 60% των δικαιούχων έχει δείξει ενδιαφέρον

Μέχρι σήμερα, περίπου το 60% των δικαιούχων έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη ρύθμιση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η ένταξή τους. Αρκετοί δανειολήπτες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο εξέτασης των όρων και των οικονομικών δεδομένων, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν στη μετατροπή της οφειλής τους από ελβετικό φράγκο σε ευρώ. Εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι σημαντικό μέρος των αιτήσεων ενδέχεται να υποβληθεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Η ρύθμιση προβλέπει μετατροπή των δανείων σε ευρώ με βελτιωμένη συναλλαγματική ισοτιμία κατά 15%, 20%, 30% ή 50%, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται κάθε δανειολήπτης. Για τις τρεις ευνοϊκότερες κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ η τέταρτη κατηγορία προβλέπει βελτίωση της ισοτιμίας κατά 15% χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς.

Τέλος, προβλέπεται σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της διάρκειας αποπληρωμής. Η βελτίωση εφαρμόζεται στην ισοτιμία μετατροπής και όχι απευθείας στο κεφάλαιο της οφειλής, επομένως το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα διαφέρει ανά περίπτωση.