Σήμερα η δεύτερη και τελευταία πληρωμή για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου.

Σήμερα αναμένεται να πληρωθεί η δεύτερη και τελευταία δόση για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου. Τα χρήματα θα φανούν στα ΑΤΜ από τις 5 μμ και μετά σήμερα.

Οι συντάξεις για τα τέως ταμεία Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων)

Οι συντάξεις για το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Προχτές το απόγευμα καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα πληρώθηκαν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016 και μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. Επίσης καταβλήθηκαν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.