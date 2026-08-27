Υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας αλλά και τοπική αστάθεια στα βόρεια θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026.
Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα νότια αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 39 βαθμούς.
Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη κατά τόπους θα φτάσει τους 37 βαθμούς.
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Ωστόσο, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Παράλληλα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τη ζέστη να παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού και την Πέμπτη.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, στα ηπειρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να ενδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα νότια.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες ,οπότε θα σημειωθούν όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.