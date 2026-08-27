Πρακτικά, η απόφαση εξασφαλίζει για μία ακόμη διετία εργασία και εισόδημα στους πρώην εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ που έχουν ενταχθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα.

Παράταση για ακόμη δύο χρόνια παίρνουν τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης για τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, δίνοντας μια προσωρινή λύση.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει ότι η απασχόληση των ωφελούμενων συνεχίζεται για επιπλέον 24 μήνες, με τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις.

Πρακτικά, η απόφαση εξασφαλίζει για μία ακόμη διετία εργασία και εισόδημα στους πρώην εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ που έχουν ενταχθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Ωστόσο, πρόκειται για λύση με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και όχι για μόνιμη διευθέτηση του ζητήματος.

Με τη νέα ρύθμιση, οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων διαμορφώνονται στα 1.250 ευρώ. Παράλληλα, η μέγιστη δαπάνη ορίζεται έως τα 28,4 εκατ. ευρώ για το ένα σκέλος του προγράμματος και έως τα 17,29 εκατ. ευρώ για το δεύτερο.

Συνολικά, η μέγιστη δαπάνη του προγράμματος επανεκτιμάται σε περίπου 45,69 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για το 2026 προβλέπεται χρηματοδότηση έως 8,915 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 το ποσό φτάνει έως τα 9,151 εκατ. ευρώ. Για το 2028 προβλέπονται έως 7,49 εκατ. ευρώ και για καθένα από τα έτη 2029, 2030 και 2031 έως 4,166 εκατ. ευρώ.

Η νέα απόφαση τροποποιεί το πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί τον Μάιο του 2024 για τους ανέργους που απολύθηκαν από τη ΛΑΡΚΟ και το οποίο είχε ήδη τροποποιηθεί το 2025.