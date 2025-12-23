Η νέα εταιρεία του Χάρη Καρώνη, η καθυστερημένη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, τα «μπρος - πίσω» με την ΛΑΡΚΟ, η Brite Hellas και η Kiefer Energy Constructions

Η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ

Σε αμιγώς εθιμοτυπικό πλαίσιο κινήθηκε η συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοΐλ. Παρουσία μαθητριών και μαθητών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Κορωπίου που έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα, η συζήτηση δεν υπεισήλθε στην ουσία κρίσιμων ενεργειακών ζητημάτων που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί επενδυτές δεν έχουν σήμερα στραμμένη την προσοχή τους ούτε στην ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil ούτε στον Κάθετο Διάδρομο, καθώς είναι project μακράς πνοής. Το βασικό τους ενδιαφέρον εστιάζεται στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), η οποία θεωρείται κομβική για τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της επόμενης δεκαετίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν ήδη εκδηλώσει προς την κυβέρνηση ενδιαφέρον για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή, με την BlackRock να ξεχωρίζει ως το σημαντικότερο fund που έχει τοποθετηθεί θετικά απέναντι στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο Διαχειριστής θα χρειαστεί κεφάλαια ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ την επόμενη διετία, προκειμένου να υλοποιήσει το άμεσο επενδυτικό του πρόγραμμα. Σε βάθος χρόνου, το συνολικό επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ με ορίζοντα το 2034 αναμένεται να ανέλθει στα 6 δισ. ευρώ. Στα πλέον εμβληματικά έργα περιλαμβάνονται η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων, προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, η διασύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ, καθώς και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, για την οποία απαιτούνται 603 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωσή της τοποθετείται στο 2031.Εφόσον προχωρήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το Ελληνικό Δημόσιο θα μειώσει τη συμμετοχή του από το 51% στο 34%, διατηρώντας ωστόσο καταστατική μειοψηφία που του εξασφαλίζει τον έλεγχο του Διαχειριστή.

Παράλληλα, η κινεζική State Grid θα διατηρήσει αμετάβλητο το ποσοστό της, στο 24% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τόσο ο ΑΔΜΗΕ όσο και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εμφανίζονται έτοιμοι να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την αύξηση κεφαλαίου, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν καθυστερήσεις και έλλειψη πρωτοβουλιών από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η στάση αυτή, σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης που διατηρούν στενές επαφές με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό, σε μια συγκυρία όπου το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ενεργειακές υποδομές της χώρας θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένο.

Το μέλλον της ΛΑΡΚΟ

Και μια και μιλάμε για τα «μπρος - πίσω» του Σταύρου Παπασταύρου να αναφερθούμε και στο «αγαπημένο του θέμα», την ΛΑΡΚΟ, την υπόθεση της οποίας χειρίζεται από το 2014 όταν ήταν σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Παπασταύρου δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ , κάτι που δημιουργεί σύγχυση ως προς τις προθέσεις της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, η νέα παράταση της θητείας του Ειδικού Διαχειριστή εκλαμβάνεται από παράγοντες της αγοράς ως ένα ακόμη προσωρινό «μπάλωμα», χωρίς σαφή στρατηγική κατεύθυνση για την επόμενη ημέρα της μεταλλουργίας. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα και η απουσία καθαρών αποφάσεων δυσχεραίνουν οποιαδήποτε σοβαρή αποτίμηση των προοπτικών της ΛΑΡΚΟ από δυνητικούς επενδυτές, οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις χωρίς να μπορούν να σταθμίσουν με ασφάλεια ρίσκα και αποδόσεις. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εάν έως τη λήξη της ειδικής διαχείρισης δεν έχει μεταβιβαστεί τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού της εταιρείας, η ΛΑΡΚΟ οδηγείται αυτομάτως σε πτώχευση.

Όπως επισημαίνουν κύκλοι της αγοράς, μια τέτοια εξέλιξη θα έκλεινε οριστικά το παράθυρο οργανωμένης αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγχώρια βιομηχανία. Η στασιμότητα γύρω από τη ΛΑΡΚΟ έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς εξελίξεις και τις αυξανόμενες ανάγκες της Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμα μέταλλα. Τα κοιτάσματα λατεριτών της εταιρείας, τα οποία μπορούν να αποδώσουν νικέλιο και κοβάλτιο μέσω υδρομεταλλουργίας, θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς τα συγκεκριμένα μέταλλα συγκαταλέγονται στις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και συνδέονται άμεσα με την πράσινη μετάβαση, την ηλεκτροκίνηση και την αμυντική βιομηχανία. Παρά το θολό τοπίο, πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το ενδιαφέρον της αγοράς για τη ΛΑΡΚΟ δεν έχει εκλείψει. Ωστόσο, όσο οι αποφάσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, η έλλειψη ξεκάθαρης στρατηγικής εξακολουθεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για σοβαρούς επενδυτές, διατηρώντας την εταιρεία σε καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας.

Η More.com International

Κάτι νέο φαίνεται να δρομολογεί ο Χάρης Καρώνης, ο οποίος χθες προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας More.com International Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε από την κυπριακή Werealize Com Investments Limited, συμφερόντων Καρώνη, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ. Η ίδρυση της More.com International έρχεται σε συνέχεια πρόσφατων εταιρικών μεταβολών στον όμιλο. Πριν από περίπου δύο μήνες, ο Χάρης Καρώνης προχώρησε στη μετονομασία της More.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία σε More.com Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, σε μια κίνηση που αποτέλεσε τη δεύτερη αλλαγή επωνυμίας της αρχικής εταιρικής οντότητας, η οποία ξεκίνησε ως Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι το brand more.com αποτελεί τη μετεξέλιξη της πλατφόρμας viva.gr, η οποία συγκαταλέγεται στις πλέον αναγνωρίσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με το καταστατικό της More.com International, βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής. Παράλληλα, στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η παραγωγή και διαχείριση διαδικτυακού περιεχομένου, οι υπηρεσίες διαφήμισης, το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και κρατήσεις μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Σημειώνεται ότι υπό την ηγεσία του CEO Βαγγέλης Μήτσης, η More.com Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες κατέγραψε το 2024 αύξηση εσόδων κατά 21%, ενίσχυση EBITDA κατά 17% και καθαρά κέρδη σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, χωρίς δανεισμό και με υψηλά ίδια κεφάλαια.

Προμήθεια χαρτιού αξίας 5,77 εκατ. ευρώ

Σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, με στόχο την κάλυψη των αναγκών φορέων του Δημοσίου για τα επόμενα δύο έτη. Σύμφωνα με τη διακήρυξη που δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η συμφωνία-πλαίσιο αφορά συνολικά 1.293.000 δεσμίδες των 500 φύλλων, με εκτιμώμενη αξία 4,65 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη που μπορεί να φθάσει τα 5,77 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης. Η συμφωνία-πλαίσιο θα έχει διάρκεια δύο ετών από την υπογραφή της, ενώ προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσότητα έως 20%, με τους ίδιους όρους και τιμές. Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε πέντε γεωγραφικά τμήματα που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας, περιλαμβάνοντας αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφέρειες, υγειονομικές περιφέρειες και δεκάδες νοσοκομεία. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, ενώ η διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω του Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 9η Φεβρουαρίου 2026.

Η Brite Hellas

Με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας Brite Hellas, η οποία έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Η επένδυση αφορά στη δημιουργία παραγωγικής μονάδας για την παραγωγή ηλιακού γυαλιού (solar glass) στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, στην Αχαΐα. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται σε 4,81 εκατ. ευρώ, ενώ η δημόσια επιχορήγηση διαμορφώνεται σε 2,65 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το 55% του κόστους. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 2,17 εκατ. ευρώ.Η μονάδα διαθέτει συνολική δυναμικότητα 1,25 εκατ. τετραγωνικών μέτρων ηλιακού γυαλιού και εγκατεστημένη ισχύ 602,8 kW. Κατά την ολοκλήρωση, δημιουργήθηκαν περισσότερες από 30 θέσεις εργασίας.

HYPERION-X

Η Kiefer Energy Constructions - Investments Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, συμφερόντων του Χρήστου Πετροχείλου, προχώρησε στην κατοχύρωση νέου εμπορικού σήματος στο μητρώο σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης. Το νέο σήμα φέρει την ονομασία HYPERION-X και σηματοδοτεί την επέκταση της εταιρείας στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών και της σύγχρονης ενεργειακής τεχνολογίας. Σύμφωνα με την καταχώριση, το HYPERION-X αφορά ψηφιακό περιεχόμενο και λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω υπολογιστών και διαδικτύου. Περιλαμβάνει εφαρμογές για τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία μεγάλων όγκων πληροφοριών, καθώς και συστήματα που βοηθούν στη σωστή παρακολούθηση και διαχείριση της ενέργειας και της αγοράς. Παράλληλα, καλύπτει λύσεις για την παροχή και τη μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου. Η κατοχύρωση επεκτείνεται επίσης σε υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, στρατηγικού σχεδιασμού και οικονομικής πληροφόρησης, ενισχύοντας τον ρόλο του HYPERION-X ως εργαλείου λήψης αποφάσεων. Στον πυρήνα της δραστηριότητας της εταιρείας παραμένει ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η διαχείριση αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.