Όσα υποστηρίζει ο Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA, Τζον Κυριάκου.

Ο Τζον Κυριάκου, πρώην πράκτορας της CIA, αποκάλυψε σε μια συνομιλία με τον «Julian Dorey» κατά τη διάρκεια ενός podcast, ότι βάσει πληροφοριών που έλαβε από έναν από τους πρώην συναδέλφους του στον Λευκό Οίκο, μια επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να συμβεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Ο Julian Dorey είναι Αμερικανός YouTuber και podcaster του οποίου το πρόγραμμα συνεντεύξεων, Trendifier, έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση τα τελευταία χρόνια. Η εκπομπή βασίζεται σε μακροσκελείς συζητήσεις και παρουσιάζει τακτικά καλεσμένους με υπόβαθρο στην ασφάλεια και τις πληροφορίες, καθώς και προσωπικότητες γνωστές για αμφιλεγόμενες αναλύσεις που συχνά αντηχούν στα mainstream μέσα ενημέρωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=RNOizrZtsPI}

Στο τελευταίο επεισόδιο συμμετείχε ο Τζον Κυριάκου, πρώην αξιωματικός αντιτρομοκρατίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την Παρασκευή και κυκλοφόρησε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Ο Κυριάκου, ο οποίος εξέτισε ποινή φυλάκισης αφού αποκάλυψε τη χρήση εικονικού πνιγμού από τη CIA και για την αποκάλυψη της ταυτότητας ενός μυστικού πράκτορα, έχει έκτοτε γίνει ένθερμος επικριτής αυτού που περιγράφει ως παρεμβατική εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κυριάκου αναφέρθηκε στη δεκαήμερη προθεσμία που έδωσε πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, απαιτώντας συμμόρφωση με τους όρους της ΟυάσιΝγκτον, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των πυραυλικών και πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν και του τερματισμού της υποστήριξης σε ομάδες πληρεξουσίων. Προειδοποίησε να μην θεωρούνται τέτοιες προθεσμίες ως έχουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Λοιπόν, θα σας δώσει 10 ημέρες, θα σας δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί μόνο δύο ημέρες αργότερα. Νομίζει ότι αυτό κρατά τους ανθρώπους εκτός ισορροπίας».

Ο πρώην πράκτορας της CIA είπε ότι εντός της αμερικανικής κυβέρνησης «υπάρχουν διαιρέσεις και είναι χωρισμένοι σε ''στρατόπεδα''». Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα αντιπολεμικό μπλοκ ηγείται ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και η Τούλσι Γκάμπαρντ, παράλληλα με τον διευθυντή των εθνικών πληροφοριών. Αντίθετα, περιέγραψε ένα στρατόπεδο υπέρ της παρέμβασης που πιέζει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

{https://www.youtube.com/watch?v=7gj5EKYr_bo}

Εκφράζοντας την έκπληξή του για την αλλαγή στάσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σημείωσε ότι ο Τραμπ έχει ανασχηματίσει πολλούς κορυφαίους διοικητές τους τελευταίους 12 μήνες, αντικαθιστώντας άτομα που είναι πιο πολιτικά πιστά σε αυτόν.

Στο podcast, ο Κυριάκου υποστήριξε επίσης ότι οι υψηλού προφίλ ανακοινώσεις- όπως η εντολή Τραμπ για δημόσια δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα- θα μπορούσαν να έχουν ως στόχο να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού από επικείμενες στρατιωτικές αποφάσεις. Επικαλούμενος πληροφορίες που είπε ότι προήλθαν από έναν πρώην συνάδελφό του στον Λευκό Οίκο, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να χτυπήσουν το Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, 23-24 Φεβρουαρίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν απαντήσει δημόσια στους ισχυρισμούς του πρώην αξιωματικού της CIA.

Πηγή Εuronews