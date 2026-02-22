Με τη μεγάλη παρέλαση των αρμάτων και των 50.000 καρναβαλιστών καθώς και την τελετή λήξης κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του πατρινού καρναβαλιού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού, με πολύτιμο σύμμαχο τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Η παρέλαση ξεκίνησε με τη δημοτική μουσική σε καρναβαλικούς ρυθμούς και ακολούθησε ο προπομπός, «Patras Carnival Dj».

Αμέσως μετά έκανε την εντυπωσιακή εμφάνισή του ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, που συνδύαζε τη μεγαλοπρέπεια, τη δυναμική έκφραση, τη διονυσιακή ταυτότητα και την ευφρόσυνη, καθώς και την αστεία καρναβαλική διάσταση.

Στην συνέχεια παρέλασε το άνθινο άρμα με την βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, που σηματοδοτούσε τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης. Το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα ήταν ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος, ενώ η βασίλισσα βρισκόταν στον θρόνο της, που ήταν ένα σιντριβάνι.

Κατόπιν, παρέλασαν τα άρματα, «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», όπως και τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Αμέσως μετά, την σκυτάλη της παρέλασης παίρνουν οι 50.000 καρναβαλιστές, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», οι οποίοι με τα δικά τους άρματα και τις καρναβαλικές τροχήλατες κατασκευές τους, αναμένεται να ανεβάσουν τους καρναβαλικούς ρυθμούς στο κέντρο της Πάτρας και να παρασύρουν τους χιλιάδες θεατές της παρέλασης σε στιγμές χαράς και κεφιού.

Η παρέλαση ολοκληρώνεται με τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, όπου οι σοκολατορίχτες θα τηρήσουν για μια ακόμη χρονιά το ιστορικό, παραδοσιακό έθιμο.