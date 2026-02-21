Ο καλλιτεχνικός διευθυντής των τελετών έναρξης και λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, Αλφρέντο Ακατίνο, έκανε δηλώσεις.

Αν το στάδιο «San Siro» στο Μιλάνο ήταν το σκηνικό για μια αξέχαστη τελετή έναρξης, η μαγευτική «Arena» της Βερόνα θα βρίσκεται αύριο (22/2-21:30) στο επίκεντρο της τελετής λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026.

«Ομορφιά εν Δράσει», είναι ο τίτλος της τελετής λήξης, στην οποία θα συμμετάσχει επίσης ο διεθνής σταρ Ρομπέρτο ​​Μπόλε, ένας από τους πιο διάσημους χορευτές στον κόσμο. Θα τον συνοδεύει επίσης ο Ακίλε Λάουρο, τραγουδιστής γεννημένος στη Βερόνα και είδωλο της σύγχρονης ποπ, ξεπερνά τα όρια της μουσικής και κινείται ανάμεσα στη μόδα, την performance art και τη συμβολική εικόνα.

Η Μπενεντέτα Πορκαρόλι, Ρωμαία ηθοποιός γεννημένη το 1998, θα είναι επίσης παρούσα., ενώ το κοινό θα χορέψει επίσης με τη μελωδία του βραβευμένου DJ Γκάμπρι Πόντε.

Η «Arena», ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο που χρονολογείται από τον 1ο αιώνα μ.Χ., είναι μια από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην πόλη και στην Ιταλία συνολικά.

Η διευθύντρια τελετών έναρξης και λήξης των Αγώνων , Μαρία Λάουρα Ιασκόνε, την περιέγραψε ως «ένα μέρος γνωστό σε όλο τον κόσμο για την ιστορία του και την ικανότητά του να φιλοξενεί σπουδαίες όπερες». Θα αποτελέσει επίσης, το σκηνικό για την εναρκτήρια εκδήλωση των Παραολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026, που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαρτίου.

«Με την "Ομορφιά εν δράσει", κάθε μέσο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, αρχιτεκτονική, γίνεται μέρος μιας χορωδιακής χορογραφίας», συνέχισε η Ιασκόνε. «Η ομορφιά όχι μόνο θα προβάλλεται, αλλά θα βιώνεται, θα κοινοποιείται και θα εισπνέεται. Θέλουμε το κοινό να νιώσει μέρος μιας ιστορίας που ενώνει το συναίσθημα και τον προβληματισμό, το σώμα και την ψυχή», πρόσθεσε.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής των τελετών έναρξης και λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, Αλφρέντο Ακατίνο, είπε: «Οι αθλητές θα είναι τα πραγματικά αστέρια της εκδήλωσης. Θα ξεκινήσει με έναν πλούτο χρωμάτων και θα τελειώσει με μια γιορτή. Όσοι έρθουν στη Βερόνα δεν θα την ξεχάσουν ποτέ. Είναι μια στιγμή συγκαλυμμένης μελαγχολίας, επειδή η μεγάλη εκδήλωση πρόκειται να τελειώσει, και με τόσα πολλά συναισθήματα. Μια παράσταση σαν αυτή απαιτεί τόσα πολλά συστατικά. Έχει ειδικά εφέ, τηλεοπτικά πλάνα, κοστούμια, σκηνικά, σκηνογραφία, βίντεο... Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί».

Και συνέχισε: «Εργάστηκα στη δημιουργική διαδικασία για το Τορίνο 2006. Όπως και στον αθλητισμό, χρειάζεται μια ομάδα. Δεν γιορτάζουμε τη σκονισμένη Ιταλία, αλλά τη σύγχρονη Ιταλία. Γιορτάζουμε τις παγκόσμιες αξίες, σε έναν μαγικό χώρο όπως η Arena της Βερόνα. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano/Cortina 2026 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού το 2024 είναι οι πρώτοι που γεννιούνται σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης. Θα τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έχουμε επενδύσει, όπως πάντα, στην τεχνολογία που βρίσκεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Μια πολύ ανθρωπιστική προσέγγιση, η οποία προσφέρεται πολύ καλά».