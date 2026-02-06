Με το υφιστάμενο σχήμα να παραμένει αμετάβλητο, το ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει το 51% του ΑΔΜΗΕ, διασφαλίζοντας τον έλεγχο των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Το πράσινο φως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1 δισ. ευρώ, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρομολογώντας την έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την κεφαλαιακή ενίσχυση του Διαχειριστή.

Η απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, κοινοποιήθηκε στη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ με επιστολή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μάνο Μανουσάκη, με την οποία ζητείται η σύγκληση γενικών συνελεύσεων των μετόχων.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κρίθηκε αναγκαία για τη χρηματοδότηση των μεγάλων ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών και τη στήριξη του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ. Ωστόσο, η διαδικασία θα προχωρήσει τελικά χωρίς την είσοδο νέου μετόχου, εξέλιξη που φαίνεται ότι δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το σύνολο της κυβέρνησης και, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε δυσφορία στην ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο είχε ταχθεί υπέρ της προσέλκυσης νέων επενδυτικών κεφαλαίων.

Με το υφιστάμενο σχήμα να παραμένει αμετάβλητο, το ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει το 51% του ΑΔΜΗΕ, διασφαλίζοντας τον έλεγχο των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Η κεφαλαιακή ενίσχυση θα υλοποιηθεί μέσω διπλής διαδικασίας, με αρχική αύξηση κεφαλαίου στην εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ώστε να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη συμμετοχή της στην κύρια αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Στη συνέχεια, όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν αναλογικά στη βασική αύξηση, χωρίς μεταβολή των ποσοστών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό Δημόσιο θα εισφέρει συνολικά 500 εκατ. ευρώ μέσω των συμμετοχών του, ενώ η κινεζική State Grid θα συμμετάσχει με 240 εκατ. ευρώ, κατόπιν συνεννόησης με την ελληνική πλευρά. Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, το οποίο ανέρχεται σε 6 δισ. ευρώ έως το 2030 και φθάνει τα 7,5 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2034.