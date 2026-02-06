Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU).

Ένας υψηλόβαθμος ρώσος στρατιωτικός, ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, νοσηλεύεται αφού τραυματίσθηκε από πυρά σήμερα το πρωί μέσα σε πολυκατοικία σε βορειοδυτική συνοικία της Μόσχας, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Guardian, το θύμα της επίθεσης πυροβολήθηκε αρκετές φορές στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, από άγνωστο δράστη και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι ειδικές υπηρεσίες διερευνούν την απόπειρα δολοφονίας και πως ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενημερώθηκε για το περιστατικό, σύμφωνα με το Reuters.

«Ένα πρόσωπο, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για «απόπειρα δολοφονίας» και «λαθρεμπόριο όπλων».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για υπόπτους.

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU) και συγκεκριμένα ο πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Ο Κοστιούκοφ ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

{https://www.tiktok.com/@skynews/video/7603666941034745110}

Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, ο 64χρονος αντιστράτηγος Αλεξέγεφ διακρίθηκε ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στη Συρία, όπου η Ρωσία επενέβη στρατιωτικά το 2015 εναντίον των τζιχαντιστών και υπέρ του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Όταν ο ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους οι οποίοι είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

Επιπλέον, βρίσκεται υπό κυρώσεις των ΗΠΑ για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε προσπάθειες παρέμβασης στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Υψηλόβαθμοι ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα κατηγορεί για τους φόνους αυτούς το Κίεβο.