Το συνωμοσιολογικό βίντεο που ανάρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ του χεύγους Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Το βίντεο επαναλαμβάνει τις ψευδείς κατηγορίες ότι η εταιρεία καταμέτρησης ψήφων Dominion Voting Systems βοήθησε να κλαπεί η νίκη από τον Τραμπ το 2020. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, το βίντεο είχε λάβει περισσότερα από 1.000 likes στο κοινωνικό δίκτυο του Αμερικανού προέδρου.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ - πιθανός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028 και έντονος επικριτής του Τραμπ - καταδίκασε την ανάρτηση.

«Αποτροπιαστική συμπεριφορά από τον πρόεδρο. Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να το καταδικάσει. Τώρα», ανέφερε.

{https://x.com/GovPressOffice/status/2019658680933999090?s=20}