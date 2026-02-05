Σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ ο Guardian αποκαλύπτει πως το πολυτελές αεροσκάφος που ανήκει σε μεγιστάνα ακινήτων, φίλο της οικογένειας Τραμπ, έχει μεταφέρει δύο φορές Παλαιστίνιους από την Αριζόνα στο Τελ Αβίβ.

Το πρωί της 21ης ​​Ιανουαρίου, οι ισραηλινές αρχές άφησαν οκτώ Παλαιστίνιους σε ένα σημείο ελέγχου της Δυτικής Όχθης. Αποπροσανατολισμένοι και παγωμένοι από το κρύο, ήταν ντυμένοι με φόρμες κρατουμένων και μετέφεραν τα λίγα υπάρχοντά τους σε πλαστικές σακούλες. Ώρες νωρίτερα, κάθονταν με τους καρπούς και τους αστραγάλους τους αλυσοδεμένους στα πολυτελή δερμάτινα καθίσματα ενός ιδιωτικού τζετ που ανήκε στον μεγιστάνα ακινήτων της Φλόριντα, Γκιλ Ντέζερ, επί χρόνια επιχειρηματικό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το αποκαλυπτικό ρεπορ΄ταζ του Guardian.

Ο Ντέζερ είναι επίσης χορηγός του Τραμπ, φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και μέλος του παραρτήματος των Φίλων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων του Μαϊάμι. Το ιδιωτικό τζετ Gulfstream, το οποίο έχει αποκαλέσει «το μικρό μου πυραυλοκίνητο», χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ανδρών από ένα αεροδρόμιο κοντά σε ένα διαβόητο κέντρο στην Αριζόνα, στο Τελ Αβίβ. Το τζετ έκανε τρεις στάσεις ανεφοδιασμού κατά τη διαδρομή: στο Νιου Τζέρσεϊ, την Ιρλανδία και τη Βουλγαρία.

{https://www.instagram.com/gulfstreamaero/}

Η έρευνα του Guardian διαπίστωσε ότι η πτήση ήταν μέρος μιας μυστικής και πολιτικά ευαίσθητης επιχείρησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την απέλαση Παλαιστινίων, που συλλήφθηκαν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Ένας από αυτούς που απελάθηκαν με την πτήση του Ιανουαρίου ήταν ο Maher Awad, ένας 24χρονος με καταγωγή από τη Δυτική Όχθη, ο οποίος είχε ζήσει στις ΗΠΑ για σχεδόν μια δεκαετία. Ο Awad είναι ένας από τους αρκετούς άνδρες που επέβαιναν στις δύο πτήσεις και οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τον Guardian και την ισραηλινοπαλαιστινιακή έκδοση +972 Magazine. «Μεγάλωσα στην Αμερική» ο Awad, είπε. «Η Αμερική ήταν ο παράδεισος για μένα».

Και δεύτερη απέλαση

Τη Δευτέρα, το πολυτελές τζετ του Ντέζερ με 16 επιβάτες χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη μεταφορά μιας άλλης ομάδας Παλαιστινίων απελαθέντων. Προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ και φαίνεται επίσης να μεταφέρθηκαν στη Δυτική Όχθη.

Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι και δικηγόροι μετανάστευσης δήλωσαν ότι οι πτήσεις, και η βοήθεια του Ισραήλ στην επιστροφή Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη, σηματοδότησε μια αλλαγή στην πολιτική που καθοδηγείται από την επιθετική εκστρατεία μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ. Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz δείχνει τους άνδρες να συναντώνται στο αεροδρόμιο Ben Gurion με μια ομάδα ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας. Από εκεί, σύμφωνα με τον Awad, ένοπλοι φρουροί τους οδήγησαν σε ένα σημείο ελέγχου κοντά στο χωριό Ni'lin της Δυτικής Όχθης.

Φωτ.Haaretz

«Μας άφησαν σαν ζώα στην άκρη του δρόμου», είπε ο Awad. «Πήγαμε σε ένα σπίτι, χτυπήσαμε την πόρτα και τους είπαμε: "Παρακαλούμε βοηθήστε μας"».

Ο Mohammad Kanaan, καθηγητής πανεπιστημίου του οποίου το σπίτι βρίσκεται κοντά στο σημείο ελέγχου, θυμήθηκε τη στιγμή που ο Awad εμφανίστηκε στο χωριό. Ο Kanaan, ο οποίος φορούσε ένα κόκκινο μαντήλι keffiyeh για να προστατευτεί από τον κρύο αέρα, έβγαλε μια selfie με τους άνδρες. «Σοκαρίστηκα όταν τους είδα να περπατούν προς το σπίτι μου και το χωριό. Ο ισραηλινός στρατός συνήθως δεν απελευθερώνει κρατούμενους σε αυτό το σημείο ελέγχου», είπε. «Έμειναν στο σπίτι μου μόνο για δύο ώρες. Τους ταΐσαμε. Τηλεφώνησαν στις οικογένειές τους, οι οποίες είτε ήρθαν να τους παραλάβουν είτε κανόνισαν τη μεταφορά τους. Δεν είχαν καμία επαφή με τις οικογένειές τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι οικογένειές τους τους θεωρούσαν αγνοούμενους» είπε.

Φωτ.: Guardian

«Πτήσεις» σε όλον τον κόσμο

Τα δεδομένα παρακολούθησης αεροσκαφών δείχνουν ότι τόσο οι πτήσεις της 21ης ​​Ιανουαρίου όσο και της 1ης Φεβρουαρίου προς το Ισραήλ έκαναν στάσεις ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Shannon στην Ιρλανδία και στο αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία. Αυτές οι στάσεις ενδέχεται να εγείρουν ερωτήματα για τις αρχές των εν λόγω χωρών σχετικά με το νομικό καθεστώς των επιβατών που πέρασαν από το έδαφός τους.

Οι οκτώ Παλαιστίνιοι είχαν αλυσοδεμένους τους αστραγάλους τους στην πτήση της 21ης ​​Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον Awad και έναν άλλο άνδρα που επέβαινε στο αεροσκάφος, τον Sameer Isam Aziz Zeidan, έναν 47χρονο υπάλληλο παντοπωλείου. Ο Awad είπε ότι αναγκάστηκε να φοράει ζώνη, που κρατούσε το κορμί του όπως γίνεται σε εκτελέσεις θανατοποινιτών, με τους καρπούς του δεμένους με χειροπέδες στην κοιλιά του. Και οι δύο άνδρες είπαν ότι οι ζώνες αυτές τους ανάγκαζαν να σκύβουν τα κεφάλια τους προς τα εμπρός για να βάλουν φαγητό στο στόμα τους.

Σε μια συνέντευξη, ο θείος του Zeidan είπε ότι είχε φύγει από τη Δυτική Όχθη για τις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και, μέχρι την απέλασή του, ζούσε στη Λουιζιάνα με τη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά του. Είπε ότι ο Zeidan, ο οποίος εξέτισε ποινή φυλάκισης πριν από περίπου μια δεκαετία και δεν ανανέωσε την πράσινη κάρτα του, τέθηκε υπό κράτηση από την ICE πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. «Τώρα δεν μπορεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Όλη η οικογένειά του είναι εκεί», είπε. Όπως και ο Zeidan έτσι και ο Awad έχει οικογένεια στις ΗΠΑ, όπως τον 4μηνών γιο του, τον οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ, καθώς γεννήθηκε ενώ ο Awad βρισκόταν υπό κράτηση από την ICE.

Ο Awad είπε ότι ήταν 15 ετών όταν έφυγε από τη Δυτική Όχθη και ταξίδεψε μόνος του στις ΗΠΑ με τουριστική βίζα. Εκεί επανενώθηκε με τα αδέλφια του και την ευρύτερη οικογένειά του. Πήγε στο λύκειο στο Μίσιγκαν και αργότερα εργάστηκε στις διάφορες επιχειρήσεις της οικογένειας, ανάμεσά τους και ένα δημοφιλές μαζγαζί με σαουάρμα στο Καλαμαζού, καθώς και στην πώληση αυτοκινήτων.

Είπε ότι πήρε αριθμό κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ, πλήρωσε φόρους και έβγαλε άδεια οδήγησης. Γνώρισε και μετακόμισε με μια Αμερικανίδα που σκόπευε να παντρευτεί. «Όλα όσα ξέρω, όλα όσα βίωσα ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Μόλις είχαν μάθει ότι περίμεναν παιδί όταν ο Awad κάλεσε την αστυνομία τον Φεβρουάριο του 2025 για να αναφέρει μια διάρρηξη στο σπίτι τους. Όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί, προφανώς συνέλαβαν τον Awad καθώς εκκρεμούσε κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας από το προηγούμενο έτος. Ο Awad τέθηκε υπό κράτηση για δύο ημέρες. Όταν αφέθηκε ελεύθερος από την τοπική φυλακή, πράκτορες της ICE τον περίμεναν απ' έξω. Η κατηγορία αργότερα αποσύρθηκε, αλλά πέρασε τον επόμενο χρόνο σε κέντρα κράτησης μεταναστών σε όλη τη χώρα, όπως στο Μίσιγκαν, το Τέξας και τη Λουιζιάνα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Guardian σχετικά με τις πτήσεις απέλασης προς το Ισραήλ, αλλά δήλωσε πως «Εάν ένας δικαστής κρίνει ότι ένας παράνομος αλλοδαπός δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται σε αυτή τη χώρα, θα τον απελάσουμε. Τελεία και παύλα».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει και αρκέστηκε να πει πως «συντονίζεται στενά με το DHS στις προσπάθειες επαναπατρισμού παράνομων αλλοδαπών». Τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση, αναφέρει ο Guardian.

«Ήμουν στον γάμο του. Ήταν στον δικό μου γάμο»

Η ουρά του ιδιωτικού τζετ που χρησιμοποίησε η ICE για την απέλαση του Παλαιστινίου φέρει το λογότυπο της Dezer Development, μιας εταιρείας ακινήτων που ιδρύθηκε από τον Ισραηλινο-Αμερικανό κατασκευαστή Μάικλ Ντέζερ και σήμερα διευθύνεται από τον γιο του, Γκιλ.

Οι Ντέζερ συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με τον Τραμπ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έκτοτε έχουν κατασκευάσει έξι οικιστικούς πύργους με το εμπορικό σήμα του Τραμπ στο Μαϊάμι. Μαζί, πατέρας και γιος έχουν κάνει δωρεές άνω των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξουν τις προεδρικές του εκστρατείες, σύμφωνα με τα αρχεία.

Ο Γκιλ Ντέζερ είναι μια προσωπικότητα με αρκετή επιρροή στην πολυτελή σκηνή ακινήτων του Μαϊάμι. Στο πολυτελές πάρτι των 50ών γενεθλίων του πέρυσι, στο οποίο παρευρέθηκαν διασημότητες, ανάμεσά τους ο ράπερ Future, καλλιτέχνες ντυμένοι ως Τραμπ αναμίχθηκαν με τους καλεσμένους. Εκέινος, είχε παραβρεθεί νωρίτερα στα 30ά γενέθλια του Ντόναλντ τραμπ Τζούνιορ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ντέζερ μίλησε για την «αγάπη» του για τον Τραμπ. «Τον γνωρίζω εδώ και 20 και κάτι χρόνια. Ήμουν στον γάμο του. Ήταν και αυτός στον δικό μου γάμο. Είμαστε καλοί φίλοι. Είμαι πολύ περήφανος που είναι στο Οβάλ γραφείο. Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνει».

Απελάσεις χιλιάδων δολαρίων

Το αεροσκάφος του Ντέζερ, το οποίο έχει περιγράψει ως «το αγαπημένο μου παιχνίδι», ναυλώθηκε από την ICE μέσω της Journey Aviation, μιας εταιρείας με έδρα τη Φλόριντα, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει τις πτήσεις προς το Ισραήλ. Δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η Journey συχνά αναλαμβάνει συμβόλαια από αμερικανικές υπηρεσίες για να ναυλώσει ιδιωτικά τζετ.

Σύμφωνα με την Human Rights First (HRF), η οποία παρακολουθεί τις πτήσεις απέλασης, το τζετ του Ντέζερ πραγματοποίησε τέσσερις «πτήσεις απομάκρυνσης», προς την Κένυα, τη Λιβερία, τη Γουινέα και το Εσουατίνι, ξεκινώντας τον περασμένο Οκτώβριο, πριν από τα δύο πρόσφατα ταξίδια του στο Ισραήλ.

Σε ένα email, ο Ντέζερ δήλωσε στον Guardian ότι «δεν γνώριζε ποτέ τα ονόματα» όσων ταξίδεψαν με το τζετ του όταν αυτό ναυλώθηκε ιδιωτικά από την Journey, ή τον σκοπό της πτήσης. «Το μόνο πράγμα για το οποίο ειδοποιούμαι είναι οι ημερομηνίες χρήσης», είπε. Δεν απάντησε ωστόσο σε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του αεροσκάφους του από την κυβέρνηση Τραμπ για την απέλαση των Παλαιστινίων μέσω Ισραήλ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το κόστος των δύο πρόσφατων πτήσεων προς το Ισραήλ, αλλά, σύμφωνα με την ICE, το κόστος των ναυλωμένων πτήσεων κυμαινόταν μεταξύ σχεδόν 7.000 και άνω των 26.000 δολαρίων ανά ώρα πτήσης στο παρελθόν. Πηγές της αεροπορικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι οι πτήσεις προς και από το Ισραήλ θα είχαν κοστίσει στην ICE μεταξύ 400.000 και 500.000 δολαρίων.

Ο Savi Arvey, διευθυντής έρευνας και ανάλυσης του HRF για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, δήλωσε ότι το τζετ του Ντέζερ ήταν «μέρος ενός αδιαφανούς συστήματος ιδιωτικών αεροσκαφών που διευκόλυναν» μια μαζική εκστρατεία απελάσεων που «έχει αγνοήσει κατάφωρα τη δέουσα διαδικασία, έχει χωρίσει οικογένειες και λειτουργεί χωρίς καμία λογοδοσία».

Με πληροφορίες του Guardian