Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δήλωσαν στον δικαστή ότι ο Ράιαν Ράουθ είχε «σχεδιάσει σχολαστικά» να στήσει ενέδρα στον Ντόναλντ Τραμπ το 2024 στο γήπεδο γκολφ του κοντά στο Γουέστ Παλμ Μπιτς

Ο 59χρονος Ράιαν Ράουθ, ένας πρώην εργολάβος οικοδομών από τη Βόρεια Καρολίνα, καθόταν ήρεμος την ώρα που η δικαστής Άιλιν Μ. Κάνον του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα, ανακοίνωσε την ποινή του.

Το 12μελές δικαστήριο των ενόρκων καταδίκασε τον Ράουθ τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά από μια ασυνήθιστη, άνιση δίκη στην οποία εκείνος εκπροσώπησε τον εαυτό του. Το δικαστήριο τον έκρινε επίσης ένοχο για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό επειδή έστρεψε το ημιαυτόματο τουφέκι του σε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, καθώς και για αρκετές παραβιάσεις των κανόνων περί όπλων. Ο Ράουθ προσπάθησε να τραυματιστεί με μαχαίρι στον λαιμό μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας στο δικαστήριο.

Τον περασμένο μήνα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συνέστησαν την επιβολή ισόβιας κάθειρξης, λέγοντας ότι είχε «σχεδιάσει σχολαστικά» να εντοπίσει τον Τραμπ στο Trump International Golf Club West Palm Beach. Σημείωσαν επίσης ότι δεν είχε εκφράσει μεταμέλεια για τις πράξεις του.

«Τα εγκλήματα καταδίκης του Ράουθ αντικατοπτρίζει προσεκτική σχεδίαση, εκτεταμένη προμελέτη και δειλή περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή», ανέφεραν οι εισαγγελείς. «Ο Ράουθ παραμένει αμετανόητος για τα εγκλήματά του, δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τις ζωές που έθεσε σε κίνδυνο και η ζωή του καταδεικνύει σχεδόν πλήρη περιφρόνηση για τον νόμο».

Ο Ράουθ δεν πυροβόλησε ποτέ κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας στις 15 Σεπτεμβρίου 2024. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισε έξω από έναν φράχτη, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ. Ο πράκτορας πυροβόλησε. Ο Ράουθ τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του και συνελήφθη λίγο αργότερα. Ήταν η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ το 2024, ενώ ήταν υποψήφιος για δεύτερη θητεία.

Η επιβολή της ποινής στον Ράουθ καθυστέρησε καθώς ο ίδιος ζήτησε τη βοήθεια δικηγόρου για να προετοιμαστεί. Ο δικηγόρος του, Μάρτιν Λι Ροθ, ζήτησε από το δικαστήριο να εξετάσει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιβολή της ποινής και αντ' αυτού να καταδικάσει τον πελάτη του σε 27 χρόνια φυλάκισης. Υποστήριξε ότι μια τέτοια ποινή θα αποτελούσε επαρκή τιμωρία.

«Ο κατηγορούμενος θα παρέμενε υπό κράτηση μέχρι τα 80 του και δεν θα αποτελούσε απειλή για την πρόκληση βλάβης στο κοινό», ανέφερε ο συνήγορός του.

Μέσω του δικηγόρου του, ο Ράουθ διαφώνησε ιδιαίτερα με την ταξινόμηση της απόπειρας δολοφονίας από τους εισαγγελείς ως «ομοσπονδιακό έγκλημα τρομοκρατίας». Μια τέτοια κατηγοριοποίηση θα απαιτούσε η συμπεριφορά του κατηγορουμένου να «υπολογίζεται ότι επηρεάζει ή επηρεάζει τη συμπεριφορά της κυβέρνησης μέσω εκφοβισμού ή εξαναγκασμού ή ως αντίποινα κατά της κυβερνητικής συμπεριφοράς», δήλωσε ο δικηγόρος.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του πέρυσι, ο Ράουθ προσέφερε ελάχιστα στοιχεία υπεράσπισης, λέγοντας στους ενόρκους ότι οι εισαγγελείς δεν είχαν αποδείξει ότι είχε «οποιαδήποτε πρόθεση» να σκοτώσει. Πριν από την καταδίκη του, συγγενείς και φίλοι ζήτησαν από τον δικαστή επιείκεια, λέγοντας πως ενώ δεν μπορούσαν να ανεχτούν τις πράξεις του Ράουθ, ήταν εργατικός και αλτρουιστής. Αρκετές επιστολές αφορούσαν την εθελοντική του εργασία για λογαριασμό της Ουκρανίας, όπου βοήθησε την πολεμική προσπάθεια μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Με πληροφορίες των New York Times