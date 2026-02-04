«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» - Πρεμιέρα αύριο στις 21:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο!

Η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» κάνει πρεμιέρα αύριο στις 21:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο και η απίστευτη περιπέτεια της πατρότητας ξεκινά για τα «3 μπαμπαδάκια»!

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Τι θα δούμε αύριο

Επεισόδιο 1: «Τρέχα μπαμπά, τρέχα!»

Ο Δημήτρης, ο αμετανόητα ανώριμος και φανατικός εργένης, βλέπει όλη του τη ζωή να αλλάζει μπροστά στα μάτια του όταν η Κατερίνα, μια παλιά περιστασιακή του σχέση, εγκαταλείπει στο σπίτι του τον Βίκτωρα, ένα 5χρονο αγόρι που εκείνη ισχυρίζεται ότι είναι γιος του Δημήτρη.

Ο Νίκος, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Από τη μία, οι κόρες του με την πρώην σύζυγό του Βιργινία, κι από την άλλη η νέα του ζωή με τη Στέλλα, με την οποία προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί.

Όταν ένα κρίσιμο ραντεβού γονιμότητας συμπέσει με τη σχολική γιορτή της μικρής Σοφίας, ο Νίκος καλείται να είναι παντού. Ο Ηρακλής, είναι ο πιο νεαρός από τους μπαμπάδες και μεγαλώνει μόνος του τον 5χρονο Στέλιο, μετά την απώλεια της γυναίκας του.

Προσπαθώντας να καλύψει το κενό, με χαρά και παιχνίδι, γεμίζει τη ζωή τους με πάρτι που ενοχλούν τη νέα του γειτόνισσά, τη Τζένη. Την αισιοδοξία του δοκιμάζουν και τα πεθερικά του, που επιμένουν να πάρουν τον Στέλιο στο σπίτι τους και να αναλάβουν την κηδεμονία του.

Επεισόδιο 2: «Τα 3 Μπαμπαδάκια»

Ο Δημήτρης έρχεται αντιμέτωπος με την Ελένη και συνειδητοποιεί ότι η όμορφη δασκάλα στο νηπιαγωγείο που αφήνει τον Βίκτωρα είναι η γυναίκα που λίγο νωρίτερα τον χτύπησε με το αμάξι και τσακώθηκαν.

Ταυτόχρονα δεν θέλει να δεχτεί με τίποτα ότι ο Βίκτωρας μπορεί να είναι δικό του παιδί και κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να βρει την Κατερίνα, ενώ ταυτόχρονα δέχεται πιέσεις να ντυθεί καρότο.

Ο Νίκος, απογοητευμένος από την άρνηση της πρώην γυναίκας του Βιργινίας να αλλάξει την ημερομηνία της παιδικής γιορτής που συμπίπτει με το ραντεβού που έχουν με τη Στέλλα στην κλινική γονιμότητας, ζητάει τη βοήθεια της έφηβης κόρης του Ζωής. Ο Ευριπίδης προσφέρει χρήματα στον Ηρακλή, ζητώντας του να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο θα παραχωρεί στα πεθερικά του την επιμέλεια του Στέλιου.

Ο Ηρακλής αρνείται εξοργισμένος αλλά ένα μπλέξιμο με την Αστυνομία θα τον φέρει σε πολύ δύσκολη θέση ενώ ταυτόχρονα η Τζένη, η γειτόνισσα του και δικηγόρος, έχει βαλθεί να σταματήσει μια για πάντα τα θορυβώδη πάρτι που γίνονται στο σπίτι του νεαρού μπαμπά.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» Πρεμιέρα αύριο στις 21:00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο!