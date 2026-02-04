Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο «Πόρτο Λεόνε», απόψε στις 22:30.

Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη.

Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη !

«Πόρτο Λεόνε»: Μη χάσετε τις δυνατές εξελίξεις απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 29

Γιορτινές οι μέρες στο «Πόρτο Λεόνε». Στολίδια, χαρές κι ελπίδες. Στην καρδιά του Ηλία Καπετανάκου όμως το κενό είναι μεγάλο, μια που είναι οι πρώτες Γιορτές χωρίς τον πρωτότοκο γιο του, τον Στράτο. Ο Ορέστης βρίσκεται στην Τρούμπα και βλέπει τον Λάζαρο, σε μία επίσκεψή του, στο καμπαρέ.

Σύμφωνα με τον Μανώλη όμως, ο Λάζαρος θα έπρεπε λογικά να είναι με την Ξένη και το παιδί της Λένας στο καράβι, στο δρόμο για την Αυστραλία. Από την άλλη, η Αγγελική, όσο περισσότερο γνωρίζει τον Γρηγόρη, όσο τον πλησιάζει με την καρδιά και το κορμί της, συνειδητοποιεί ότι τα αισθήματά της γι’ αυτόν έχουν αλλάξει και βρίσκεται σ’ ένα κυκεώνα ενοχών, γι’ αυτό που πρόκειται να του κάνει.

Παράλληλα, τη στιγμή που η Γαλήνη προσπαθεί να συναντηθεί με τον Γιάμαρη, μετά από όσα έμαθε από την Ασημίνα, ο Βούλγαρης την πιάνει στα πράσα και της απαγορεύει την έξοδο.

Ο Ορέστης, έχοντας πάρει ένα μάθημα από τη συμπεριφορά του Χρόνη προς την Λένα, σκέφτεται να δώσει στην Βούλα μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ ο Αρχοντής προειδοποιεί τον Χρόνη ότι η Βούλα μοιάζει να είναι ελευθέρων ηθών.

Τέλος, η Αλεξάνδρα, υποψιάζεται ότι η Αγγελική αρχίζει να χάνει τον ζήλο της για το σχέδιο εκδίκησης του Γρηγόρη κι αποφασίζει μία αιφνιδιαστική αλλά καθοριστική αλλαγή στις κινήσεις της…

Η Γαλήνη Βούλγαρη (Κλέλια Ρένεση) ετοιμάζεται να φύγει κρυφά μέσα στη νύχτα για μία μυστική συνάντηση σχετικά με το θέμα που την απασχολεί για το γιο της και το αν θα κατηγορηθεί για το φόνο του Στράτου. Ο άνδρας της όμως, ο Ντίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός) την αιφνιδιάζει της απαγορεύει την έξοδο.

