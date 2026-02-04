Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο «Άγιος Έρωτας».

Όσα θα δούμε απόψε στον «Άγιο Έρωτα» στις 21:00.

Ο Γεράσιμος είναι αποφασισμένος να ξανακερδίσει τη Δώρα.

Ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη μπαίνουν στο σπίτι και διακόπτουν τον χορό της Ελένης και της Άννας, προτού εμφανιστεί ο Κυριάκος. Ο Πέτρος, ζητά συγγνώμη από τη Χλόη και επιχειρεί να την ξανακερδίσει, όμως το βλέμμα του προδίδει σκοτεινές προθέσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=uEMCUiymgG8}

Ο Στέφανος δείχνει αγχωμένος για το νέο παράνομο φορτίο που ετοιμάζονται να παραλάβουν, καθώς η Ειρήνη σύντομα θα γνωρίσει τον «Λαμπρόπουλο».

Παράλληλα, η Δέσποινα συγκλονίζεται από την επιστροφή του Γεράσιμου, ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος να πάρει τη Δώρα πίσω στο Μαύρο Λιθάρι. Η Δέσποινα προσπαθεί να τον συγκρατήσει, αλλά εκείνος επιχειρεί να δει από κοντά τη μεγάλη του αγάπη, ακόμα κι αν είναι με τον Αργύρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=K4m4W3MP8Ik}

Την ίδια στιγμή, ο Νικηφόρος βρίσκει ίχνη της Αγγέλας στον οίκο ανοχής, αλλά ο Αντρέας, ως από μηχανής Θεός, καταφέρνει να τη φυγαδεύσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=X8lz0lryOtQ}

Στο Δρομοκαΐτειο, ο Παύλος και η Θάλεια επιτρέπουν τελικά την ψυχανάλυση της Σοφίας και ο Παύλος ζητά να γνωρίσει την καθαρίστρια που η Σοφία μπερδεύει με την Πετρούλα, για να την ευχαριστήσει που της φέρεται τόσο καλά.

{https://www.youtube.com/watch?v=avjzrRTp8iE}