Ραγδαίες οι εξελίξεις στο μέτωπο της πολυαναμενόμενης συνάντησης των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν στο Ιράν την Τετάρτη ότι δεν συμφωνούν με τα αιτήματα της Τεχεράνης να αλλάξει η τοποθεσία και η μορφή των συνομιλιών, που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Axios.

Η αντιπαράθεση αυτή σημειώνει το Axios, θα μπορούσε να μπλοκάρει τη διπλωματική οδό και να ωθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει τη στρατιωτική οδό, όπως απειλή τον τελευταίο καιρό.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, οι αντιπροσωπείες των οποίων θα συμμετείχαν ως παρατηρητές.

Ωστόσο, οι Ιρανοί δήλωσαν την Τρίτη ότι θέλουν να μεταφέρουν τις συνομιλίες από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν και να τις πραγματοποιήσουν σε διμερή μορφή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα επικεντρωθούν μόνο σε ζητήματα για τα πυρηνικά και όχι σε άλλα θέματα όπως οι πύραυλοι που αποτελούν προτεραιότητες για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Όπως αναφέρει το Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν την Τετάρτη να το απορρίψουν.

«Τους είπαμε ότι είναι ή αυτό ή τίποτα, και είπαν, "Εντάξει, τότε τίποτα"», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως εάν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή της προγραμματισμένης συμφωνίας, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτήν την εβδομάδα ή την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματική συμφωνία γρήγορα, αλλιώς θα εξετάσουμε άλλες επιλογές», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, που θα συμμετείχαν στη συνάντηση, αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό, που θα αφορούν στο Ιράν. Ωστόσο, από εκεί, σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς.

Ρούμπιο: Καιοι πύραυλοι στη συζήτηση

Οι ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνουν το πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης και άλλα ζητήματα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παρά την προηγούμενη δήλωση της Τεχεράνης ότι θα συζητήσει μόνο το πυρηνικό της πρόγραμμα, όχι τους πυραύλους της.

«Εάν οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν, είμαστε έτοιμοι», είπε ο Ρούμπιο. Πρόσθεσε όμως ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, την υποστήριξή του σε ομάδες στη Μέση Ανατολή και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον ίδιο του τον λαό, εκτός από τη διαμάχη για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Προκειμένου οι συνομιλίες να οδηγήσουν πραγματικά σε κάτι ουσιαστικό, θα πρέπει να συμπεριλάβουν ορισμένα πράγματα, και αυτό περιλαμβάνει το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων τους, αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων σε όλη την περιοχή, αυτό περιλαμβάνει το πυρηνικό τους πρόγραμμα και αυτό περιλαμβάνει τη μεταχείριση του ίδιου του λαού τους», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό του πρόγραμμα, απορρίπτοντας συνομιλίες για το πυραυλικό του πρόγραμμα ή την υποστήριξή του σε περιφερειακούς «εταίρους».

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες θα αφορούσαν μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι το πυραυλικό του πρόγραμμα «είναι εκτός συζήτησης».

Ο Ρούμπιο δήλωσε ακόμα ότι ο Γουίτκοφ ήταν προετοιμασμένος να συναντηθεί με το Ιράν στην Τουρκία, αλλά έλαβε «αντικρουόμενες αναφορές» σχετικά με το εάν η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει. «Αυτό βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην τοποθεσία διεξαγωγής των συνομιλιών.

Με πληροφορίες του Axios