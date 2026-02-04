Το βίντεο που ανάρτησε η Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Η Κέιτ Μίντλετον έστειλε το δικό της μήνυμα στους ανθρώπους που η ζωή τους έχει επηρεαστεί από τον καρκίνο, κάνοντας μια εξομολόγηση και από τη δική της εμπειρία.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανάρτησε βίντεο από την επίσκεψή της στο νοσοκομείο Royal Marsden, τον Ιανουάριο του 2025, όπου είχε υποβληθεί και η ίδια σε θεραπείες για την αντιμετώπιση της νόσου.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει πως σε αυτό το «ταξίδι», υπάρχουν «στιγμές φόβου και εξάντλησης», αλλά και «δύναμης και καλοσύνης». «Να ξέρετε πως δεν είστε μόνοι σας», είναι το μήνυμά της.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι είναι αντιμέτωποι με μια διάγνωση καρκίνου, υποβάλλονται σε θεραπεία, ή βρίσκουν τον δρόμο για την ανάρρωση. Ο καρκίνος αγγίζει τόσο πολλές ζωές, όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών, των φίλων και των φροντιστών που πορεύονται δίπλα τους», αναφέρει η Κέιτ Μίντλετον.

«Όπως γνωρίζει όποιος έχει βιώσει αυτό το ταξίδι, δεν είναι γραμμικό. Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης. Αλλά, επίσης, υπάρχουν στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια υπενθύμιση της σημασίας της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας. Παρακαλώ, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι», καταλήγει.

Τον Μάρτιο του 2024 η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι έκανε θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ανέφερε ότι ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες και τον Ιανουάριο του 2025 έκανε γνωστό πως ο καρκίνος είναι σε ύφεση.

{https://www.instagram.com/p/DUV_FpijTdy/}