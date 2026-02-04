Η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης κατηγορεί τον Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπία».

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης προτείνει ποινή κάθειρξης 15 έως 20 ετών για τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην δήμαρχος, Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις που σχετίζονται με «πολιτική κατασκοπεία».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι φερόμενες παραβάσεις φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ 2019 και 2025 και αφορούν τον Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά τη σύλληψή του, καθώς και τους Χουσεΐν Γκουν, Νετζατί Οζκάν και Μερντάν Γιανταδάγ.

Η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερη έρευνα για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό οικονομικό όφελος», στο πλαίσιο της οποίας προστέθηκαν κατηγορίες για κατασκοπεία. Το κατηγορητήριο διαβιβάστηκε στο 25ο Κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης για περαιτέρω αξιολόγηση.

Ποιο είναι το κατηγορητήριο

Το έγγραφο της εισαγγελίας, συνολικής έκτασης 160 σελίδων, περιγράφει ένα διεθνές ψηφιακό δίκτυο που φέρεται να αξιοποίησε δεδομένα από τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης για δραστηριότητες πολιτικής κατασκοπείας και πιθανή χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών.

Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει τη νέα κατηγορία από το φθινόπωρο του 2025. Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, η προεκλογική του ομάδα φέρεται να συνεργάστηκε με έναν επιχειρηματία που είχε επαφές με βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, χρησιμοποιώντας εφαρμογές του δήμου για συλλογή και διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων, με σκοπό τη διεθνή υποστήριξη πιθανής προεδρικής υποψηφιότητάς του.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος κρατείται από τον Μάρτιο του 2025 με κατηγορίες για διαφθορά και προσβολή εισαγγελέα, αρνείται κάθε κατηγορία και κάνει λόγο για πολιτική στοχοποίηση. Η δίκη του, η οποία αφορά συνολικά 142 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών για κατασκοπεία, έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαρτίου 2026, με την εισαγγελία να ζητά αυστηρές ποινές.