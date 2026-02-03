Στροφή 180° από τον Ντόναλντ Τραμπ, με μηνύματα θαυμασμού στον πρόεδρο της Κολομβίας.

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο κοινοποίησε εικόνες στο Χ μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί θεωρούσαν πως θα ήταν μία δύσκολη συνάντηση, τελικά ήταν το αντίθετο. Φωτογραφίες που ανάρτησε ο Κολομβιανός πρόεδρος απεικονίζουν μια φιλική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του παρά τις επανειλημμένες προσβολές και απειλές του Τραμπ τους τελευταίους μήνες.

Μετά τις συνομιλίες, ο Πέτρο δημοσίευσε μια φωτογραφία των δύο ηγετών να σφίγγουν τα χέρια, καθώς και μια επιστολή υπογεγραμμένη από τον Τραμπ, η οποία έγραφε: «Γκουστάβο - Μεγάλη τιμή. Αγαπώ την Κολομβία».

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης ένα αντίτυπο του βιβλίου του «Η Τέχνη της Συμφωνίας», με ένα μήνυμα προς τον Πέτρο που έγραφε: «Είσαι σπουδαίος», σύμφωνα με τον λογαριασμό του Πέτρο στο X.

Οι συνομιλίες θεωρήθηκαν ως μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μεταξύ των δύο προέδρων μετά από ένα χρόνο αλληλοκατηγοριών. Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν να συζητήσουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την ενίσχυση των διμερών δεσμών.

Στη συνάντηση, που έγινε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, συμμετείχαν και άλλοι αξιωματούχοι, όπως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο, η υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας Ρόζα Γιολάντα Βιγιαβισένσιο, ο πρέσβης Ντάνιελ Γκαρθία-Πένια και ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες.

