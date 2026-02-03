Την ίδια ώρα αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες.

Ο Λευκός Οίκος, δια στόματος, Καρολίν Λέβιτ, επιβεβαίωσε την αρχική πληροφορία που μετέδωσε το Reuters περί επίθεσης drone του Ιράν σε αμερικανικό στόλο.

Νωρίτερα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατέρριψε ένα ιρανικό drone, που πλησίαζε το USS Abraham Lincoln (CVN-72) και την Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων που βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα.

«Ο πρόεδρος πάντα έχει πρώτη επιλογή τη διπλωματία» είπε μεταξύ άλλων η Λέβιτ επιβεβαιώνοντας την επίθεση και τόνισε ότι παραμένουν σε ισχύ οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, μεταξύ του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού ΥΠΕΞ.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι το ιρανικό drone «ενεργούσε επιθετικά» προς το USS Abraham Lincoln (CVN-72) ενώ δεν απέκλεισε τη στρατιωτική βία, επαναλαμβάνοντας τις απειλές του Τραμπ κατά του Ιράν. «Ο πρόεδρος έχει πάντα μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βίας. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τον καθένα. Μην ψάχνετε τίποτα άλλο από την Επιχείρηση Midnight Hammer» σημείωσε η Λέβιτ, εκθειάζοντας την αμερικανική επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν με τη βοήθεια του Ισραήλ, το περασμένο καλοκαίρι.

Παράλληλα, αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters, σημείωσε ότι πρόκειται για drone τύπου Shahed-139, που κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

«Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35C του Abraham Lincoln κατέρριψε το ιρανικό drone σε αυτοάμυνα και για να προστατεύσει το αεροπλανοφόρο και το προσωπικό που επέβαινε σε αυτό», δήλωσε επίσης ο υποπλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού.

Πρόσθεσε πως κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και κανένας αμερικανικός εξοπλισμός δεν υπέστη ζημιές.

Τελευταίες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι το Ιράν φέρεται να έστειλε δεύτερο drone για να παρακολουθήσει το USS Abraham Lincoln λίγο μετά την κατάρριψη του πρώτου.

Αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό στην περιοχή. Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι σε ένα άλλο περιστατικό την Τρίτη, ώρες πριν στο Στενό του Ορμούζ, δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν παρενόχλησαν ένα εμπορικό πλοίο με σημαία ΗΠΑ και αμερικανικό πλήρωμα.

«Δύο σκάφη του IRGC και ένα ιρανικό drone Mohajer πλησίασαν το M/V Stena Imperative με υψηλές ταχύτητες και απείλησαν να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο», δήλωσε ο Χόκινς.

Αλλαγές στις συνομιλίες ζητά το Ιράν

Την ίδια ώρα το Ιράν έχει απαιτήσει αλλαγές στον τόπο και τη μορφή των διαπραγματεύσεων, που έχουν προγραμματιστεί αυτή την παρασκευή με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, εάν οι νέες απαιτήσεις ματαιώσουν τις συνομιλίες της Παρασκευής, υπάρχει κίνδυνος οι αμερικανικές κινήσεις να απομακρυνθούν από τις προσπάθειες μέσω διπλωματίας και να στραφούν προς τη στρατιωτική επιλογή, σε μια εποχή που ο Τραμπ έχει ήδη συγκεντρώσει τεράστια ισχύ στον Κόλπο.

Οι πηγές, που επικαλείται το Axios, ανέφεραν οι Ιρανοί θέλουν να μεταφέρουν τις συνομιλίες από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν. Επίσης, τώρα θέλουν να διεξαχθούν σε διμερή μορφή, μόνο με τις ΗΠΑ, αντί με τη συμμετοχή αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ως παρατηρητές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να ηγηθούν των δύο διαπραγματευτικών ομάδων. Ο Αραγτσί είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες την Τρίτη με τους ομολόγους του από το Ομάν και την Τουρκία, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Την ίδια ώρα, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον Γουίτκοφ ότι το Ιράν καθυστερεί για να κρύψει επιθετικά όπλα.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι οι Ιρανοί πιθανότατα θα συνεχίσουν να πετούν drones κοντά στις αμερικανικές δυνάμεις ως επίδειξη δύναμης.

Με «κακά πράγματα» απειλεί ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του επαναλαμβάνει ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα».

Ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα δήλωσε πως «δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν). Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία για διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», απείλησε.