Ο Νετανιάχου αναμένεται να πιέσει τον Λευκό Οίκο να ακολουθήσει σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συνάντηση γίνεται στην Ιερουσαλήμ ενώ τον Νετανιάχου συνοδεύουν οι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη όπου θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Ο Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να ζήτησε αυτή τη συνάντηση με τον Γουίτκοφ, αναμένεται να πιέσει τον Λευκό Οίκο να ακολουθήσει σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις.

Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί επίσης με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος μόλις επέστρεψε από ένα σπάνιο ταξίδι στην Ουάσινγκτον. Ο Ζαμίρ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στον Αμερικανό στρατηγό Νταν Κέιν, για να τον ενημερώσει για τα αμυντικά και επιθετικά σχέδια του Ισραήλ σε ένα σενάριο πολέμου με το Ιράν.

Στη συνέχεια ο Γουτίκοφ θα ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι για τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία την Τετάρτη και την Πέμπτη και από εκεί, αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία για συνομιλίες με τον Ιρανό ΥΠΕΞ. Στις συνομιλίες με το Ιράν θα παραβρεθεί και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι κόκκινες γραμμές του Ισραήλ και η αξιολόγηση των συνομιλιών με το Ιράν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του i24NEWS, η συνάντηση Γουίτκοφ - Νετανιάχου δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το Ισραήλ εκτιμά πλέον ότι μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν δεν είναι πλέον στο τραπέζι.

Στην Ιερουσαλήμ, η κύρια ανησυχία είναι μια πιθανή συμφωνία που δεν θα αντιμετωπίσει το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και τους «εταίρους» του στην τρομοκρατία σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι Αμερικανοί τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ήδη θέσει τους όρους τους: μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, περιορισμούς στο πυραυλικό πρόγραμμα και τερματισμό της υποστήριξης προς τις τρομοκρατικές ομάδες. Ωστόσο, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας των συνομιλιών είναι σχεδόν μηδενικές. Σε μια όχι τυχαία χρονική στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ αναμένεται επίσης να αναχωρήσει την Τρίτη για την Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Πρόεδρος Ιράν: Ναι σε δίκαιες και ισότιμες διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Τρίτη ότι υποστηρίζει τις «δίκαιες και ισότιμες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, καθώς οι περιφερειακοί διπλωμάτες εργάζονται για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στον Αραγτσί να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους «υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα κατάλληλο περιβάλλον, ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από απειλές και παράλογες προσδοκίες». Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο.

Η συνάντηση για τα πυρινικά

Πηγή, που επικαλείται το Axios, δήλωσε ότι η συνάντηση της Παρασκευής ήταν «το καλύτερο σενάριο», αλλά προειδοποίησε ότι τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να συμβεί.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων από την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και τον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο. Η συνάντηση γίνεται μετά την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στον Κόλπο και τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν, ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η στρατιωτική σύγκρουση είναι μια γρήγορη συμφωνία.

Η προγραμματισμένη συνάντηση είναι αποτέλεσμα διπλωματικών προσπαθειών της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ τις τελευταίες ημέρες.

Τα ιρανικά κρατικά Μέσα, ανέφεραν τη Δευτέρα, ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Αραγτσί σε ομιλία του τη Δευτέρα, τόνισε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για διπλωματία. «Αλλά η διπλωματία είναι ασύμβατη με την πίεση, τον εκφοβισμό και τη βία. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά της θα γίνουν σύντομα εμφανή», διευκρίνισε.

Ωστόσο, η μακροχρόνια απαίτηση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οποιαδήποτε συμφωνία καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πυραυλικό πρόγραμμα και τους περιφερειακούς πληρεξούσιους είναι ασυμβίβαστη με την ιρανική θέση ότι μόνο το πυρηνικό ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές, πώς οι Γουίτκοφ και Αραγτσί θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν αυτό το χάσμα.

Με πληροφορίες του Axios