Επιμένοντας στο αφήγημα περί νοθείας, ο Τραμπ καλεί τους Ρεπουμπλικάνους να αναλάβουν την εκλογική διαδικασία σε τουλάχιστον δεκαπέντε πολιτείες.

Σε νέα συνέντευξή του ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να «εθνικοποιήσει» τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες - αναζωπυρώνοντας τους φόβους πως η κυβέρνησή του θα επιχειρήσει να εμπλακεί στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια μονολόγου του για τη μετανάστευση σε podcast που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα από τον Dan Bongino, πρώην αναπληρωτή διευθυντή του FBI, ο Τραμπ κάλεσε τους ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους να «αναλάβουν» την εκλογική διαδικασία σε 15 πολιτείες, τις οποίες ωστόσο δεν κατονόμασε.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να πουν: "Θέλουμε να αναλάβουμε [...] Πρέπει να αναλάβουμε τις εκλογές σε τουλάχιστον 15 περιοχές". Θα έπρεπε να "εθνικοποιήσουν" τις εκλογές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, οι εκλογές ρυθμίζονται κατά βάση από τη νομοθεσία της εκάστοτε πολιτείας, οδηγώντας σε μια αποκεντρωμένη διαδικασία στην οποία οι εκλογές διενεργούνται από αξιωματούχους κομητειών και δήμων σε χιλιάδες εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει εμμονή με το αφήγημα πως οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι στημένες - και συγκεκριμένα πως οι Δημοκρατικοί διαπράττουν μια μεγάλη συνωμοσία προκειμένου να ψηφίζουν παράτυποι μετανάστες και να αυξάνουν έτσι τους ψηφοφόρους τους.

Η πρωτοφανής έκκληση Τραμπ στο ρεπουμπλικανικό κόμμα έρχεται έπειτα από επανειλημμένες προσπάθειες τη κυβέρνησής του να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις αμερικανικές εκλογές, ενώ εκείνος και οι σύμμαχοί του συνεχίζουν να «γκρινιάζουν» για την ήττα του 2020.

Την περασμένη εβδομάδα, πράκτορες του FBI κατάσχεσαν ψηφοδέλτια και άλλα εκλογικά αρχεία της αναμέτρησης του 2020 από ένα εκλογικό κέντρο στην κομητεία Fulton της Τζόρτζια. Οι New York Times ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τους πράκτορες του FBI που συμμετείχαν στην έφοδο, επαινώντας τους και ευχαριστώντας τους.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Δικαιοσύνης - το οποίο έχει πολιτικοποιηθεί υπό τον Τραμπ - έχει απαιτήσει από πολλές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Μινεσότα, να παραδώσουν ολόκληρες τις λίστες ψηφοφόρων τους, καθώς η διοίκηση Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα εθνικό αρχείο ψηφοφόρων.

Τον Μάρτιο ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προσπάθησε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία των εκλογών, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης τεκμηριωμένης απόδειξης ιθαγένειας και της απαίτησης όλες οι επιστολικές ψήφοι να παραδίδονται μέχρι το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων την ημέρα των εκλογών. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια έχει σε μεγάλο βαθμό απορριφθεί από τα δικαστήρια.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έχει πιέσει για ακόμη πιο δραστικές αλλαγές: Τον Αύγουστο, έγραψε ότι ήθελε να τερματίσει τη χρήση επιστολικών ψήφων.

Ο Τραμπ συνδέει το κυνήγι της ICE με τις εκλογές: «Αν δεν τους διώξουμε, δεν θα ξανακερδίσουμε εκλογές»

Οι ισχυρισμοί του προέδρου για εκλογική απάτη έχουν διαψευστεί ξανά και ξανά, τόσο από ανεξάρτητους ελέγχους όσο και από Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους. Μια ανασκόπηση των εκλογών του 2024 από τη διοίκηση Τραμπ, που ξεκίνησε πέρυσι, δεν αποκάλυψε παρά λίγα στοιχεία για την φερόμενη εκλογική απάτη, σύμφωνα με τους Times.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα σχόλια Τραμπ για τις εκλογές έρχονται τη στιγμή που οι Δημοκρατικοί υπερισχύουν σε μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων: Το Νιου Τζέρσεϊ και η Βιρτζίνια εξέλεξαν Δημοκρατικούς κυβερνήτες με συντριπτικά ποσοστά τον Νοέμβριο, ενώ το Σάββατο, Δημοκρατικός κέρδισε ειδική εκλογή για τη Γερουσία του Τέξας με 14 ποσοστιαίες μονάδες σε μια περιφέρεια που ο Τραμπ είχε κερδίσει με 17 μονάδες το 2024.

Αισθανόμενος ότι οι Ρεπουμπλικανοί παραμένουν ευάλωτοι στο παραδοσιακό αντίκτυπο των ενδιάμεσων εκλογών εναντίον του κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία, ο Τραμπ ξεκίνησε πέρυσι μια προσπάθεια ανασχεδιασμού των εκλογικών χαρτών της Βουλής ώστε να δώσει πλεονέκτημα στο κόμμα του. Η προσπάθεια, που ξεκίνησε στο Τέξας αλλά έχει πλέον επεκταθεί και σε πολιτείες ελεγχόμενες από Δημοκρατικούς, έγινε κεντρικό μέρος της στρατηγικής του προέδρου για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ δεν κρύβει το ενδιαφέρον του να επεκτείνει τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στη διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών. Τον περασμένο μήνα δήλωσε στους Times ότι μετανιώνει που δεν έστειλε την Εθνοφυλακή για να κατασχέσει τον εκλογικό μηχανισμό μετά τις εκλογές του 2020.

Στη συνέντευξή του με τον Bongino, ο Τραμπ συνέδεσε την επιθυμία του για κομματικό έλεγχο του εκλογικού μηχανισμού με την ατζέντα της κυβέρνησής του να βρει και να απελάσει όσο το δυνατόν περισσότερους μετανάστες.

«Αν δεν τους διώξουμε, δεν θα κερδίσουμε ποτέ ξανά εκλογές ως Ρεπουμπλικανοί», είπε. «Είναι τρελό να αφήνεις αυτούς τους ανθρώπους να ψηφίζουν».

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως σημαντικός αριθμός μη Αμερικανών έχει ψηφίσει σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση.

Πηγή: New York Times