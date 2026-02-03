Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων και σπάνιων ορυκτών ύψους 12 δισ. δολαρίων για πολιτική χρήση, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των ΗΠΑ από την Κίνα και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της αμερικανικής βιομηχανίας.

Οι ΗΠΑ προχωρούν στη δημιουργία αποθέματος κρίσιμων και σπάνιων γαιών ύψους 12 δισ. δολαρίων για μη στρατιωτικούς, πολιτικούς σκοπούς, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ.

Στόχος είναι η δραστική μείωση της εξάρτησης από τις κινεζικές σπάνιες γαίες και ο περιορισμός της διαπραγματευτικής ισχύος του Πεκίνου στις εμπορικές συνομιλίες.

«Σήμερα ανακοινώνουμε τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών των Ηνωμένων Πολιτειών, του πρώτου αποθέματος αυτού του είδους για τα κρίσιμα ορυκτά για τα οποία ακούτε τόσα πολλά», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, παρουσία στελεχών επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι το απόθεμα θα προορίζεται «για πολιτική χρήση σε περιόδους έκτακτης ανάγκης».

«Όπως διαθέτουμε εδώ και καιρό ένα στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου και ένα απόθεμα κρίσιμων ορυκτών για την εθνική άμυνα, έτσι τώρα δημιουργούμε αυτό το απόθεμα για την αμερικανική βιομηχανία, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα», είπε.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Project Vault», θα χρηματοδοτηθεί με δάνειο 10 δισ. δολαρίων από την Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ, καθώς και με 2 δισ. δολάρια από ιδιωτική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο.

Τα ορυκτά θα αγοραστούν και θα αποθηκευτούν για λογαριασμό αυτοκινητοβιομηχανιών, εταιρειών τεχνολογίας και άλλων τύπων κατασκευαστών. Το Bloomberg μετέδωσε πρώτο τα σχέδια της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για τα κρίσιμα και τα σπάνια ορυκτά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την απόκτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να καταστήσει τη χώρα λιγότερο εξαρτημένη από άλλα κράτη. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το 2024 οι ΗΠΑ εξαρτώνταν πλήρως από εισαγωγές για 12 κρίσιμα ορυκτά, ενώ για άλλα 29 κάλυπταν μέσω εισαγωγών το 50% ή και περισσότερο των αναγκών τους.

Ο πρόεδρος έχει καταστήσει τα κρίσιμα ορυκτά αντικείμενο διαπραγμάτευσης με χώρες όπως η Ουκρανία και η Αυστραλία, ενώ έχει εκφράσει την επιθυμία να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ΗΠΑ στα κρίσιμα ορυκτά της Γροιλανδίας. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να κινούνται σε ρευστό εμπορικό περιβάλλον στις σχέσεις τους με την Κίνα.

Στα κρίσιμα ορυκτά περιλαμβάνονται το κοβάλτιο, ο γραφίτης, το πυρίτιο, ο χαλκός, το νικέλιο, το τιτάνιο και το λίθιο, τα οποία είναι καθοριστικά για τις αλυσίδες εφοδιασμού πολλών σύγχρονων προϊόντων, όπως οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, οι ημιαγωγοί και τα smartphones.

