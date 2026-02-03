Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη ως «σύντροφο».

Εκατομμύρια άνθρωποι αναπτύσσουν συναισθηματικούς δεσμούς με chatbot τεχνητής νοημοσύνης - ένα ζήτημα που, σύμφωνα με κορυφαίους επιστήμονες, οι πολιτικοί οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη.

Η προειδοποίηση για την άνοδο των AI bots που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναπτύσσουν σχέσεις με τους χρήστες περιλαμβάνεται σε αξιολόγηση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Τρίτη σχετικά με την πρόοδο και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι AI "σύντροφοι" έχουν αυξηθεί ραγδαία σε δημοτικότητα, με ορισμένες εφαρμογές να φτάνουν τους δεκάδες εκατομμύρια χρήστες», αναφέρεται στην αξιολόγηση που εκπονήθηκε από δεκάδες ειδικούς, κυρίως ακαδημαϊκούς.

Εξειδικευμένες εφαρμογές «συντροφικότητας», όπως οι Replika και Character.ai, έχουν δεκάδες εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι επικαλούνται διάφορους λόγους, όπως διασκέδαση, περιέργεια και ανακούφιση από τη μοναξιά, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι άνθρωποι αναζητούν τη συντροφιά και μέσα από το ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google ή το Claude της Anthropic.

«Ακόμη και τα συνηθισμένα chatbot μπορεί να εξελιχθούν σε "συντρόφους"», δήλωσε ο Γιόσουα Μπέντζιο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και επικεφαλής συγγραφέας της Διεθνούς Έκθεσης για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Μπέντζιο θεωρείται μία από τις κορυφαίες φωνές παγκοσμίως στον τομέα της AI. «Στο κατάλληλο πλαίσιο και με επαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και AI, μπορεί να αναπτυχθεί μια σχέση», τόνισε.

Η προειδοποίηση έρχεται δύο εβδομάδες μετά την πίεση που άσκησαν δεκάδες ευρωβουλευτές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμού των εφαρμογών «συντροφικότητας» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη, λόγω ανησυχιών για τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

«Βλέπω στους πολιτικούς κύκλους ότι η επίδραση αυτών των AI συντρόφων στα παιδιά, και ειδικά στους εφήβους, είναι κάτι που προκαλεί έντονη ανησυχία και προσοχή», δήλωσε ο Μπέντζιο.

Οι ανησυχίες ενισχύονται από τον υπερβολικά συγκαταβατικό χαρακτήρα των chatbot, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι χρήσιμα και να ευχαριστούν τους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Η AI προσπαθεί να μας κάνει, στη δεδομένη στιγμή, να αισθανθούμε καλά, αλλά αυτό δεν είναι πάντα προς το συμφέρον μας», είπε ο Μπέντζιο. Υπό αυτή την έννοια, υποστήριξε, η τεχνολογία παρουσιάζει παρόμοιες παγίδες με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπέντζιο εκτίμησε ότι θα έρθουν νέοι κανονισμοί για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι ο κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπιστεί με οριζόντια νομοθεσία, που θα καλύπτει πολλαπλούς κινδύνους ταυτόχρονα.

Πηγή: Poltiico