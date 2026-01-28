Η Google ενεργοποιεί ένα νέο επίπεδο εξατομίκευσης για την τεχνητή της νοημοσύνη, ζητώντας πρόσβαση σε Gmail, φωτογραφίες και ιστορικό αναζητήσεων, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο δυνατοτήτων - αλλά και σοβαρών ερωτημάτων για την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Η Google θέλει πλέον να αποκτήσει πρόσβαση στο Gmail, τις φωτογραφίες και το ιστορικό αναζητήσεών σας. Πρέπει να το επιτρέψετε;

Αυτή είναι η νέα απόφαση που θα χρειαστεί να πάρετε αν χρησιμοποιείτε το ολοένα και πιο δημοφιλές chatbot Gemini της Google και τη λειτουργία αναζήτησης AI Mode.

Αυτόν τον μήνα, η εταιρεία παρουσίασε σε δοκιμαστική έκδοση μια τεχνολογία με την ονομασία Personal Intelligence, η οποία υπόσχεται πιο έξυπνες και εξατομικευμένες απαντήσεις, εφόσον της επιτραπεί να «καταναλώσει» ορισμένα από τα πιο προσωπικά σας δεδομένα. Είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά εγείρει ζητήματα ιδιωτικότητας που δεν είχε χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε έως τώρα.

Η συμβουλή του Geoffrey A. Fowler από την Washington Post είναι πως ίσως αξίζει να πειραματιστείτε με το Personal Intelligence αν βρίσκετε χρήσιμο το Gemini ή το AI Mode, αλλά καλό θα ήταν να μην το αφήσετε μόνιμα ενεργοποιημένο.

Παρακάτω εξηγεί τι αξίζει - και τι απαιτεί προσοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Gemini επιτρέπει αυτή τη στιγμή στους χρήστες στις ΗΠΑ να ενεργοποιήσουν το Personal Intelligence, ξεκινώντας από τους συνδρομητές επί πληρωμή.

Η εξατομίκευση αποτελεί αυτή τη στιγμή βασική προτεραιότητα για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι το ChatGPT, το Claude και το Meta AI χρησιμοποιούν τα ιστορικά συνομιλιών σας ή ένα αρχείο «μνήμης» που δημιουργούν για εσάς, προκειμένου να προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους. Στόχος τους είναι να κάνουν τα bots πιο χρήσιμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ενισχύσουν επιχειρήσεις στοχευμένης διαφήμισης.

Τι αξίζει στο Personal Intelligence

Αν το Gemini σας βοηθά να οργανώνετε τη ζωή και τη δουλειά σας, το να του δώσετε πρόσβαση σε όσα ήδη γνωρίζει η Google για εσάς έχει μια λογική βάση.

Μόλις το ενεργοποιήσετε, το Personal Intelligence μπορεί να αντλεί πληροφορίες από το περιεχόμενο του Gmail σας, το Google Photos, παλαιότερα ερωτήματα αναζήτησης και το ιστορικό του YouTube όταν του κάνετε μια ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να ενισχύει τη «λογική» του, να κατανοεί καλύτερα το προσωπικό σας πλαίσιο και να αναδεικνύει προσωπικές πληροφορίες στις απαντήσεις του, χωρίς να χρειάζεται να του πείτε πού να ψάξει.

Το Personal Intelligence ενσωματώνεται επίσης στο AI Mode - που αποτελεί μέρος της αναζήτησης Google - ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τις προτιμήσεις σας ή υπάρχοντα σχέδια για να καθοδηγεί την αναζήτησή σας για πληροφορίες και προϊόντα.

Τι πρέπει να σας ανησυχεί

Η Google δηλώνει ότι η ενεργοποίηση του Personal Intelligence δεν της δίνει το δικαίωμα να εκπαιδεύει άμεσα την ΤΝ της πάνω στο inbox του Gmail σας ή τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών του Google Photos. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο Gemini.

Ωστόσο, υπάρχει ένα διαφορετικό είδος προβλήματος ιδιωτικότητας που πρέπει να ληφθεί υπόψη: Το να δώσετε στην Google άδεια να συνδυάζει πληροφορίες από διαφορετικά πλαίσια της ζωής εγείρει ορισμένους κινδύνους.

Το ζήτημα ονομάζεται «διαρροή δεδομένων» (data bleed), λέει η Miranda Bogen, διευθύντρια του AI Governance Lab στο Center for Democracy and Technology. Ο καθένας διαθέτει προσωπικές πληροφορίες που είναι κατάλληλες σε ορισμένες συζητήσεις αλλά όχι σε άλλες. Για παράδειγμα: ιατρικά δεδομένα, συναισθηματική υποστήριξη από έναν φίλο και στοιχεία που εντάσσονται σε μια επαγγελματική αναφορά.

Μόλις το Gemini ενσωματώσει ένα κομμάτι από το ιστορικό των προσωπικών συνομιλιών σας, αυτό μπορεί να επανεμφανιστεί σε ακατάλληλη στιγμή. «Τώρα όλα μπαίνουν σε ένα μεγάλο σύνολο και μεταφέρονται πέρα-δώθε μεταξύ διαφορετικών προϊόντων», είπε η Bogen. «Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο μάλλον να χαράξει όρια για το πότε κάτι δεν θα πρέπει να συμβαίνει».

Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας που βρίσκονται στα email σας θα μπορούσαν να ανασυρθούν σε μια συνομιλία ενώ συντάσσετε μήνυμα προς το αφεντικό σας. Ή η AI θα μπορούσε να βασιστεί σε επαγγελματικά σας έγγραφα όταν απαντά σε μια προσωπική ερώτηση σχετικά με το συνταξιοδοτικό σας χαρτοφυλάκιο.

Η Google αναγνώρισε σε ένα white paper που δημοσίευσε μαζί με το Personal Intelligence ότι το Gemini δυσκολεύεται προς το παρόν να κατανοήσει τέλεια το πλαίσιο. Για παράδειγμα, ανέφερε ότι αν το Gemini εντοπίσει ένα email σχετικά με την εργασία σας, μπορεί να αρχίσει να «δένει» όλες τις απαντήσεις του στο γεγονός ότι είστε μηχανικός λογισμικού. Ή, με βάση μια απόδειξη στο email σας, μπορεί να συνεχίσει να σας προτείνει συναυλίες heavy metal κοντά σας, ενώ στην πραγματικότητα αγοράσατε τα εισιτήρια ως δώρο γενεθλίων για τον αδελφό σας.

Η Google αναφέρει ότι το νεότερο Gemini 3 κατανοεί καλύτερα τα συμφραζόμενα, κάτι που του επιτρέπει να ερμηνεύει καλύτερα το προσωπικό πλαίσιο και να αποφασίζει ακριβώς πότε θα ανακτήσει σχετικές πληροφορίες. Έχει επίσης ενσωματώσει ορισμένες δικλείδες ασφαλείας: το Gemini έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγει τη δημιουργία αυθαίρετων υποθέσεων για ευαίσθητα δεδομένα, όπως η υγεία σας, αν και θα συζητήσει αυτά τα δεδομένα αν ο χρήστης το ζητήσει ρητά.

Η Google δηλώνει επίσης ότι η βασική της άμυνα απέναντι στην ανεπιθύμητη ανάμειξη δεδομένων είναι ζήτημα επιλογής του χρήστη.

Το Personal Intelligence είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή, ενώ μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιες πηγές δεδομένων μπορεί να προσπελάσει το Gemini - για παράδειγμα, να συνδέσετε το Gmail αλλά όχι τις φωτογραφίες σας.

Μόλις ενεργοποιηθεί το Personal Intelligence, μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το Gemini να μην εξατομικεύσει μια συγκεκριμένη απάντηση - αλλά μόνο εκ των υστέρων. Πρέπει να πατήσετε ένα κουμπί και να του ζητήσετε να απαντήσει ξανά χωρίς να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας.

Τι πρέπει να κάνετε

Για να περιορίσετε αυτούς τους κινδύνους, η Bogen συνιστά να σκεφτείτε προσεκτικά ποιες πληροφορίες υπάρχουν στα email και στις φωτογραφίες σας και αν αισθάνεστε άνετα με το ενδεχόμενο πρόσβασης της AI σε αυτά.

Ενεργοποιήστε το Personal Intelligence για να πειραματιστείτε και να δείτε πώς λειτουργεί, αλλά στη συνέχεια απενεργοποιήστε το αντί να το αφήσετε μόνιμα ενεργό.

Για να απενεργοποιήσετε το Personal Intelligence, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο Gemini και απενεργοποιήστε την πρόσβαση για καθεμία από τις εφαρμογές που συνδέσατε.

«Ολόκληρος ο τομέας εξελίσσεται τόσο γρήγορα… μια επιλογή που κάνετε σήμερα μπορεί στην πραγματικότητα να έχει διαφορετικές επιπτώσεις αύριο», εξηγεί η Bogen.