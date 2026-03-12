Μόλις δοκιμάσετε αυτό το κόλπο δεν θα ξαναφτιάξετε αλλιώς τα αυγά σας.

Τα αυγά scrambled είναι από τα πιο απλά και αγαπημένα πιάτα του πρωινού, όμως η διαφορά ανάμεσα σε ένα απλό αποτέλεσμα και σε πραγματικά βελούδινα αυγά βρίσκεται στην τεχνική.

Με μερικά μικρά μυστικά στο μαγείρεμα, μπορείτε να πετύχετε αυγά αφράτα, κρεμώδη και γεμάτα γεύση, χωρίς να στεγνώνουν ή να γίνονται σκληρά.

Η παρακάτω μέθοδος είναι ένα μικρό αλλά ιδιοφυές κόλπο που μετατρέπει τα συνηθισμένα αυγά scrambled, σε ένα πραγματικά απολαυστικό πιάτο.

Υλικά

2–3 αυγά

Λίγο αλάτι

Λίγο πιπέρι

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

Λίγη κρέμα γάλακτος (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ χτυπήστε 2–3 αυγά με λίγο αλάτι και πιπέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Τοποθετήστε μια μικρή κατσαρόλα ή τηγάνι σε μέτρια φωτιά και προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας βούτυρο. Όταν το βούτυρο λιώσει και σταματήσει να αφρίζει, γείρετε το σκεύος ώστε να καλυφθούν ο πάτος και τα πλαϊνά. Ρίξτε τα αυγά στο τηγάνι και ξεκινήστε αμέσως να τα ανακατεύετε με σύρμα. Ανακατεύετε συνεχώς καλύπτοντας όλο τον πάτο και τα πλαϊνά του σκεύους. Με αυτόν τον τρόπο θα σχηματιστούν μικρά, μαλακά κομμάτια αυγού και όχι σκληροί σβόλοι. Μετά από περίπου δύο έως τρία λεπτά, τα αυγά θα αρχίσουν να θυμίζουν στην υφή τους τυρί cottage.

Το μεγάλο μυστικό

Όταν τα αυγά είναι κρεμώδη αλλά ακόμα λίγο υγρά, αποσύρετε το τηγάνι από τη φωτιά. Προσθέστε λίγη κρέμα γάλακτος και συνεχίστε να ανακατεύετε. Αν δεν έχετε κρέμα γάλακτος, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμα βούτυρο. Αυτό κρατά τα αυγά μαλακά και δεν συνεχίζουν να τηγανίζονται.

Μεταφέρετε αμέσως τα αυγά σε πιάτο και απολαύστε τα όσο είναι ζεστά.

Αν σας αρέσουν τα αυγά σας καλά ψημένα και πιο στεγνά, αυτή η τεχνική ίσως να μη σας ταιριάζει. Καθώς τα αυγά σκληραίνουν, αρχίζουν να σβωλιάζουν στο σύρμα και γίνεται δύσκολο να σερβιριστούν σωστά.

Εφόσον χρησιμοποιείτε σύρμα για το ανακάτεμα, καλό είναι να αποφεύγετε τα αντικολλητικά τηγάνια εκτός αν το σύρμα είναι επικαλυμμένο με σιλικόνη. Ένα ανοξείδωτο σκεύος λειτουργεί εξαιρετικά και τα αυγά δεν κολλούν.

Μια ιδιαίτερα νόστιμη πρόταση είναι να σερβίρετε τα αυγά πάνω από ντομάτες τις οποίες έχετε σοτάρει με σκόρδο και να τα γαρνίρετε με τραγανά κρουτόν. Επειδή τα αυγά είναι τόσο κρεμώδη, ένα τραγανό στοιχείο στο πλάι κάνει μεγάλη διαφορά. Επίσης, ταιριάζουν τέλεια με τοστ, βάζοντας λίγη ποσότητα αυγού πάνω σε ένα ψωμάκι.