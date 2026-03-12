Ο Έλληνας σέντερ μιλά για τη δική του πορεία στο επαγγελματικό μπάσκετ, τις εμπειρίες του από το εξωτερικό και το ΝΒΑ, αλλά και για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Άρη Betsson.

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories”, η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Κώστα Αντετοκούνμπο, παίκτη του Άρη Betsson, σε μια ενδιαφέρουσα και χαλαρή συζήτηση γύρω από το μπάσκετ, την καριέρα του και όσα έχει ζήσει μέσα κι έξω από τα παρκέ.

Ο Έλληνας σέντερ μιλά για τη δική του πορεία στο επαγγελματικό μπάσκετ, τις εμπειρίες του από το εξωτερικό και το ΝΒΑ, αλλά και για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Άρη Betsson. Με ειλικρίνεια και καλή διάθεση, μοιράζεται σκέψεις, στιγμές από τη διαδρομή του και πλευρές του εαυτού του που το κοινό δεν βλέπει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Η σειρά “Betsson Stories” συνεχίζει να φέρνει στο προσκήνιο ανθρώπινες ιστορίες από τον κόσμο του αθλητισμού, μέσα από αυθεντικές συζητήσεις με αθλητές που ξεχωρίζουν.



Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:

https://youtu.be/twOoHYcd6ZU?si=z8PcryEp40Pz-nkI

