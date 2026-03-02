Μεταξύ άλλων, στάθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στο κεφάλαιο της εθνικής Λιθουανίας, το οποίο, όπως παραδέχθηκε, ήταν πιο δύσκολο να κλείσει ακόμη και από το τέλος της καριέρας του.

«Κάθε φορά που άκουγα τον εθνικό ύμνο κατά τη διάρκεια αυτών των 12 ετών, ανατρίχιαζα. Ακόμα και τώρα που μιλάω, το έχω. Ήμουν πάρα πολύ περήφανος όταν φορούσα αυτή τη φανέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει: «Για μένα ήταν πιο δύσκολο να τελειώσω αυτό το κεφάλαιο από ό,τι θα είναι να τελειώσω την καριέρα μου».

Ο έμπειρος φόργουορντ μίλησε και για τον ρόλο της τύχης στο μπάσκετ, επισημαίνοντας πως οι λεπτές ισορροπίες συχνά καθορίζουν την πορεία ενός αθλητή. «Υπάρχει πολλή τύχη στο μπάσκετ. Μερικές φορές μπορεί να είσαι 10% καλύτερος από έναν άλλο παίκτη, αλλά αυτός να παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και εσύ να βρίσκεσαι στο NBA», σχολίασε, υπογραμμίζοντας πόσο καθοριστικές μπορεί να αποδειχθούν οι συγκυρίες.

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην εμπειρία του στο ΝΒΑ, εστιάζοντας στη διαφοροποίηση της νοοτροπίας σε σχέση με το παρελθόν και στη σταδιακή μετατροπή της λίγκας σε ένα ακόμη πιο έντονα επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Έτσι νομίζω, και χαίρομαι πραγματικά για τους παίκτες που κερδίζουν τόσα πολλά χρήματα. Αλλά νομίζω ότι μερικές φορές όταν είσαι 19 ετών και έχεις ένα συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων, ο εγκέφαλός σου μπορεί να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για το πώς τα τεράστια συμβόλαια σε τόσο νεαρή ηλικία μπορούν να επηρεάσουν την προσέγγιση των παικτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, μίλησε και για τη δική του εμπειρία από την επιχειρηματική πλευρά του ΝΒΑ, αναγνωρίζοντας ότι βρέθηκε σε μια μεταβατική περίοδο για την ομάδα του, αλλά και ότι ίσως έκανε και ο ίδιος λάθη.

«Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Φιλ Τζάκσον, ο οποίος ουσιαστικά με έφερε εκεί, έφυγε και η διοίκηση άλλαξε. Δεν είχα χρόνο συμμετοχής και ίσως ήμουν πολύ αλαζόνας», παραδέχθηκε με ειλικρίνεια.

Μια συνέντευξη με μπασκετικό βάθος και αυτοκριτική διάθεση, όπου ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας μίλησε για όλους και για όλα!

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας στο Euro Insiders powered by Betsson:

{https://youtu.be/UCYIutuLL3c?si=9-y9WotRRjBtLcyy}