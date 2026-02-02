Χυδαία παραπληροφόρηση τα «μπαζώματα» και όσα ειπώθηκαν μετά το… ατύχημα.

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μετανιώνει για τίποτα άλλο πέρα από την επικοινωνιακή διαχείριση, κατά τα λεγόμενά του.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «χυδαία παραπληροφόρηση και εργαλειοποίηση», ενώ αναφέρθηκε σε «ατύχημα», μιλώντας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Η ερώτηση που δέχθηκε ήταν: «Υπάρχει κάτι για το οποίο μετανιώνετε τα τελευταία έξι - επτά χρόνια, είτε κάνατε είτε δεν κάνατε;». Αφού αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε:

«Έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησα να ριζώσουν “οι θεωρίες των ξυλολίων”. Ότι μετά τα Τέμπη όλο αυτό το κύμα της χυδαίας παραπληροφόρησης και της εργαλειοποίησης μιας τραγωδίας για το τι έγινε μετά το ατύχημα, τα “μπαζώματα” και όλα αυτά, ότι ουσιαστικά δεν απαντήσαμε με θάρρος και με τόλμη πολύ νωρίτερα…».

