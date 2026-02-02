«Πρέπει να προσέχουμε και τις εντυπώσεις» απάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Διαχωρίζω τη χρήση της διάταξης, από την ίδια την διάταξη. Όταν κατέχουμε ένα δημόσιο αξίωμα, μερικές φορές δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ουσία, αλλά να προσέχουμε και τις εντυπώσεις».

Αυτή ήταν η απάντηση του Κ.Μητσοτάκη για την συνεπιμέλεια και τα όσα ακολούθησαν με την Όλγα Κεφαλογιάννη. Όπως συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός απαντώντας στον Αλέξη Παπαχελά, «… δεν θα έχει πολιτικές επιπτώσεις. Η διάταξη είναι ορθή».

Αναλυτικά η απάντηση Μητσοτάκη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4q1vmehhp5?integrationId=40599y14juihe6ly}