Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης αναφέρθηκε στον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του, Λένα Δροσάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» μίλησε Αλέξανδρος Μπουρδούμης, παραχωρώντας δηλώσεις τόσο για τη σειρά «Το Σόι σου», όσο και για την πρώην σύζυγό του Λένα Δροσάκη.

Όπως φαίνεται και στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός, μίλησε για το χρόνο που χρειάζονται οι άνθρωποι μετά τον χωρισμό για να μπορέσουν τελικά να λειτουργήσουν ως οικογένεια για χάρη του παιδί τους.

«Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θέλει δουλειά ένας χωρισμός. Με πολλή δουλειά και με πολλή αγάπη προσπαθείς να συνεχίσεις αυτό που έχεις χτίσει σαν οικογένεια με το παιδί και να είσαι παρών», εξήγησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Όσον αφορά την επιστροφή της σειράς του Alpha, «Το Σόι Σου», δήλωσε: «Είναι μία χρονιά ευλογημένη φέτος. Το «Σόι σου» επανήλθε. Είναι ένα φαινόμενο αυτή η σειρά. Όταν ξεκινούσαμε πριν από 11-12 χρόνια ήμασταν αουτσάιντερ. Ξεκινούσαμε δειλά-δειλά και να που ήρθαμε ξανά μετά από απαίτηση του κοινού. Υπήρχε η αγωνία, αν το κοινό θα υποδεχτεί τη σειρά μετά από πέντε χρόνια που είχε να παιχτεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg49w5k54vjd?integrationId=40599y14juihe6ly}