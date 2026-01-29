Οι 4 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου πριν αποφασίσεις αν θα παραμείνεις φίλος με τον/την πρώην.

Οι χωρισμοί είναι δύσκολοι. Ξαφνικά χάνεις τον άνθρωπο με τον οποίο μοιραζόσουν τα πάντα. Όμως το να παραμείνεις φίλος με έναν/μία πρώην μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επώδυνο.

«Δεν γνωρίζω πολλούς που να είναι φίλοι με τους πρώην τους», αναφέρει η Olivia Petter, συγγραφέας του οδηγού γνωριμιών Millennial Love. Η ίδια, ωστόσο, το έχει καταφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ακολουθούν οι 4 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου πριν αποφασίσεις αν θα παραμείνεις φίλος με τον/την πρώην ή αν θα κόψεις κάθε επαφή.

1. Πόσο σοβαρή ήταν η σχέση;

«Υπάρχουν ένας-δύο άντρες με τους οποίους είχα σύντομες, χαλαρές ρομαντικές σχέσεις που εξελίχθηκαν σε φιλίες», είπε η Olivia στο Woman’s Hour του BBC Radio 4.

Με αυτούς όμως που είχε σοβαρή σχέση, παρόλο που διατηρεί καλές σχέσεις μαζί τους, δεν είναι στενοί φίλοι.

Η coach σχέσεων Kate Mansfield τονίζει πως η μετάβαση στη φιλία μπορεί να είναι πιο ομαλή μετά από μία περιστασιακή ερωτική σχέση.

Ωστόσο, μερικές φορές οι χαλαρές σχέσεις μπορεί να προκαλέσουν πιο έντονα συναισθήματα, επειδή είναι «συχνά πολύ πιο έντονες», τονίζει.

«Εξαρτάται πραγματικά από το πώς τελείωσε η σχέση και από το ποιος την τελείωσε - ήταν ένα κοινό "ξεφούσκωμα" ή αποφάσισε ο ένας να μπει τέλος; Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από τον ίδιο τον χρόνο που επενδύθηκε», τονίζει η Kate.

2. Έχεις ξεπεράσει τον/την πρώην;

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι το αν μπορείς να διαχωρίσεις το ρομαντικό κομμάτι από τον άνθρωπο.

«Πρέπει να έχεις επεξεργαστεί τον χωρισμό - όχι μόνο πρακτικά, αλλά και συναισθηματικά», τονίζει η Kate.

Σκέψου αν έχετε αρκετά κοινά ενδιαφέροντα πέρα από τη σχέση. Αν η σχέση βασιζόταν αποκλειστικά στην έλξη, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να συνεχιστεί ως φιλία.

Είναι επίσης σημαντικό να είσαι ειλικρινής: γιατί θέλεις να παραμείνεις φίλος με τον/την πρώην;

«Αν ακόμα ελπίζεις ότι θα αλλάξει γνώμη ή έτσι θα παρακολουθείς την ερωτική του ζωή, αυτό είναι προσκόλληση που μεταμφιέζεται σε φιλία», λέει η Kate.

Τελικά, η φιλία λειτουργεί μόνο αν και οι δύο έχουν πραγματικά αποδεχτεί το τέλος της σχέσης και κανείς δεν έχει κρυφά κίνητρα, προσθέτει.

3. Πόσος χρόνος έχει περάσει;

Μπορεί να είναι δύσκολη η άμεση μετάβαση από τον έρωτα στη φιλία.

«Είναι σημαντικό να υπάρξει ένα μικρό "reset", να πάρεις απόσταση και να σκεφτείς», λέει η Olivia.

Η κωμικός και συγγραφέας Rosie Wilby αναφέρει ότι έχει καταφέρει να διατηρήσει επιτυχημένες φιλίες με πρώην συντρόφους της.

Εκείνη και η πρώην της, Donna, χώρισαν λίγο αφότου πέθανε η μητέρα της Rosie και είχαν χάσει όλα τους τα υπάρχοντα σε πυρκαγιά στο σπίτι τους. Είπε ότι έκοψαν κάθε επαφή για περίπου τρεις εβδομάδες.

«Είχαμε έναν πολύ στενό δεσμό και χρειαζόμασταν η μία την άλλη», είπε.

Σήμερα, 25 χρόνια αργότερα: «Η Donna είναι σαν αδελφή μου», τονίζει.

4. Είναι εντάξει ο/η νέος σου σύντροφος με αυτό;

Αν αποφασίσεις να παραμείνεις φίλος, η Kate τονίζει ότι πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά για το τι θα κάνετε αν ο ένας από τους δύο μπει σε νέα σχέση.

Και αν ο/η νέος/νέα σύντροφος νιώθει άβολα με αυτή τη φιλία, η Kate τονίζει ότι πρέπει να πάρεις τις ανησυχίες του/της στα σοβαρά.

«Δεν είναι πάντα ανασφάλεια, μερικές φορές είναι δικαιολογημένη ανησυχία», λέει.

Ίσως χρειαστεί να μιλήσεις με τον/την πρώην σου για να προσαρμόσετε τη φιλία, κάτι που μπορεί να σημαίνει «λιγότερη συχνή επαφή, περισσότερες ομαδικές συναντήσεις ή μεγαλύτερη διαφάνεια για το τι κάνετε μαζί», αναφέρει.

Η Olivia τονίζει ότι οι γυναίκες έχουν «εκπαιδευτεί» κοινωνικά να βλέπουν τις πρώην των συντρόφων τους ως «απειλές».

Η Rosie τονίζει ότι στις LGBT κοινότητες είναι πιο συνηθισμένο να παραμένεις φίλος με έναν πρώην.

«Υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός κώδικας συμπεριφοράς», τόνισε.

Με πληροφορίες από BBC